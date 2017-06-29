Вообще мы люди небогатые — каждый второй белорус располагает суммой меньше 370 рублей в месяц, — но есть и яркие исключения: некоторые минчане за прошлый год заработали более 14,4 миллиона долларов. Всем бы так жить!
ВАЖНОЕ
Беларусь получила от ЕАБР очередные 300 млн долларов, несмотря на невыполнение одного показателя — простили за «достижение властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики».
Страховой стаж для получения пенсий для некоторых категорий населения сократили. Например, это коснется людей, ухаживавших за инвалидами и престарелыми, а также военнослужащих.
Стало известно, что указ об адресном субсидировании на жилье уже согласован и в ближайшее время будет подписан. Напомним, нововведение предполагает изменение условий, на которых будет предоставляться господдержка: например, кредиты на строительство жилья можно будет взять не более чем на 20 лет и не только в государственных банках. Меняются, кстати, и условия поддержки многодетных.
Отголоски старой истории: организаторы «Евровидения» приняли решение все же оштрафовать Украину за отказ пустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову. Штраф может составить до 200 тысяч евро, но уже известно, что Киев будет его оспаривать.
Вирус Petya, точнее, ExPetr, оказался более разрушительным, чем предполагалось ранее. Он не просто блокирует данные ради выкупа, а уничтожает их. Так что, если что, не платите: киберпреступники не имеют возможности расшифровать вашу информацию — заплатите вы им или нет. Еще раз напоминаем, как избежать заражения.
ПОПУЛЯРНОЕ
Обязательно прочтите историю о том, как абсолютно разумная женщина из Витебска отдала российским «колдунам» 120 тысяч долларов, едва не совершила суицид, долго лечилась — а теперь хочет их наказать. «Высосали эти 120 тысяч долларов, поняли, что больше брать нечего, и в декабре, ближе к Новому году, начали зомбировать: «Во благо семьи тебе надо умереть», — рассказывает женщина.
В Минске начался суд над священником-спортсменом. Константина Бурыкина обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. О чем он рассказывал в зале суда — читайте в нашем репортаже.
Очень забавное видео: рыбак поймал огромного карпа и решил сделать с ним фотографию на память — но не учел, что рыба еще жива и готова бороться за свою жизнь.
Хотите познакомиться с парнем, который в старенький «запорожец» и еще пару похожих транспортных средств вложил столько денег, что хватило бы на BMW X5? Так вот же он! Автослесарь Евгений признается, что современные авто ему неинтересны: «Что там делать? Пахучку в салоне поменять и коврик вытряхнуть. То ли дело старые машины — есть где руки приложить и покопаться!»
Пообщались с белорусом-путешественником, который в свои 24 года объездил 35 стран и посетил несколько континентов. При этом самая дешевая его поездка была в украинские Карпаты — 50 долларов за две недели. Вот вам его опыт дешевых поездок — и хорошего отпуска!
Кстати. Если вы пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах», то вот здесь можно узнать, почему наблюдаемый рост экономики — это не рост, и чем в летнюю жару обеспокоен Чалый. А нас лично беспокоят дети на каникулах, которые без царя в голове ногами и на велосипедах носятся по деревенским дорогам, совершенно не обращая внимание на машины, — что опасно! Сегодня расскажем вам о таких, оставайтесь с нами — будет интересно.
Ваша редакция
Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.
Комментарии