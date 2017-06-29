Доброе утро!

Вообще мы люди небогатые — каждый второй белорус располагает суммой меньше 370 рублей в месяц, — но есть и яркие исключения: некоторые минчане за прошлый год заработали более 14,4 миллиона долларов. Всем бы так жить!

ВАЖНОЕ

Беларусь получила от ЕАБР очередные 300 млн долларов , несмотря на невыполнение одного показателя — простили за «достижение властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики».

Страховой стаж для получения пенсий для некоторых категорий населения сократили . Например, это коснется людей, ухаживавших за инвалидами и престарелыми, а также военнослужащих.





Стало известно, что указ об адресном субсидировании на жилье уже согласован и в ближайшее время будет подписан. Напомним, нововведение предполагает изменение условий, на которых будет предоставляться господдержка: например, кредиты на строительство жилья можно будет взять не более чем на 20 лет и не только в государственных банках. Меняются, кстати, и условия поддержки многодетных .

Отголоски старой истории: организаторы «Евровидения» приняли решение все же оштрафовать Украину за отказ пустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову. Штраф может составить до 200 тысяч евро, но уже известно, что Киев будет его оспаривать.

Вирус Petya, точнее, ExPetr , оказался более разрушительным, чем предполагалось ранее. Он не просто блокирует данные ради выкупа, а уничтожает их. Так что, если что, не платите: киберпреступники не имеют возможности расшифровать вашу информацию — заплатите вы им или нет. Еще раз напоминаем, как избежать заражения .

ПОПУЛЯРНОЕ

Обязательно прочтите историю о том, как абсолютно разумная женщина из Витебска отдала российским «колдунам» 120 тысяч долларов, едва не совершила суицид, долго лечилась — а теперь хочет их наказать. «Высосали эти 120 тысяч долларов, поняли, что больше брать нечего, и в декабре, ближе к Новому году, начали зомбировать: «Во благо семьи тебе надо умереть», — рассказывает женщина.

В Минске начался суд над священником-спортсменом. Константина Бурыкина обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. О чем он рассказывал в зале суда — читайте в нашем репортаже .





Очень забавное видео : рыбак поймал огромного карпа и решил сделать с ним фотографию на память — но не учел, что рыба еще жива и готова бороться за свою жизнь.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите очередной чудесный текст из рубрики «Окнами на проспект». В этот раз минчанин рассказывает, как живется в доме № 23 по проспекту Независимости . Вы тоже его знаете: именно там располагается универсам «Центральный» с кафетерием, где знаменитая барная стойка вдоль окон-витрин , и, конечно, первый минский McDonald’s.





Еще немного истории: показываем, как выглядели Брест, Гродно, Барановичи и другие западнобелорусские города сто лет назад. По ссылке — десять уникальных иллюстраций.

Смотрите, на Amazon продают шоколад с фотографиями и цитатами Александра Лукашенко ! Есть три набора с разными обложками, в каждом из них по девять шоколадок весом пять граммов. Есть еще наборы с Путиным и Трампом — их берут лучше.





Хотите познакомиться с парнем, который в старенький «запорожец» и еще пару похожих транспортных средств вложил столько денег, что хватило бы на BMW X5? Так вот же он! Автослесарь Евгений признается, что современные авто ему неинтересны: «Что там делать? Пахучку в салоне поменять и коврик вытряхнуть. То ли дело старые машины — есть где руки приложить и покопаться!»

Пообщались с белорусом-путешественником, который в свои 24 года объездил 35 стран и посетил несколько континентов. При этом самая дешевая его поездка была в украинские Карпаты — 50 долларов за две недели. Вот вам его опыт дешевых поездок — и хорошего отпуска!

Все новости четверга, 29 июня

Кстати. Если вы пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах», то вот здесь можно узнать, почему наблюдаемый рост экономики — это не рост, и чем в летнюю жару обеспокоен Чалый. А нас лично беспокоят дети на каникулах, которые без царя в голове ногами и на велосипедах носятся по деревенским дорогам, совершенно не обращая внимание на машины, — что опасно! Сегодня расскажем вам о таких , оставайтесь с нами — будет интересно.

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