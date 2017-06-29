Ко Дню независимости в Минске: парад, салют, фестиваль вышиванки и заплыв на парусниках

Столичные власти опубликовали подробную программу мероприятий на 3 июля. Кроме традиционного парада и концерта, в Минске пройдут фестиваль вышиванки и соревнования — даже по парусному спорту. TUT.BY выбрал самые интересные.





К празднованию Дня независимости приурочен праздник «Дзень вышыванкі», который пройдет накануне, 2 июля, у Дворца спорта (начало в 12.00). На следующий день в парке им. Горького — акция «Белорусский национальный костюм» (с 14.00 до 16.00).

Что касается программы на 3 июля, то парад войск Минского гарнизона и молодежное шествие начнутся в 10.00 от обелиска «Минск — город-герой».

Там же в 21.00 стартует гала-концерт, а в 22.55 — акция «Споем гимн вместе». Гулять будут до часа ночи.

Праздничный салют прогремит в 23.00 из шести точек города — у стелы, аэропорта Минск-1, водохранилища Дрозды, в районе Новинок, микрорайоне Восточный, у Чижовского кладбища. Всего 30 залпов.





Кроме того, на протяжении дня в акватории реки Свислочь будет проходить открытое первенство Минска по парусному спорту. А у Дворца спорта с 12.00 до 15.00 — международный турнир по силовому экстриму Minsk strong battle.

Еще две концертные площадки будут работать с 11.30 до 23.00 на проспекте Победителей и на территории Верхнего города. Праздновать будут также в Лошицком усадебно-парковом комплексе и на площадке у кинотеатра «Салют» с 11.00.

У Дворца спорта в этот день организуют выставку-ярмарку народных промыслов «Город мастеров». Рядом с утра до вечера будет работать ярмарка, там можно перекусить.





Праздничную программу обещают и на районных площадках — у «Чижовка-Арены» (Заводской район), в поселке Сокол, на улице Барамзиной, и в парке Курасовщина (Октябрьский), парке им. М. Горького (Партизанский), Комаровском сквере (Советский), парке Тиволи, сквере по улице Сердича, парке 60-летия Октября и музейно-парковом комплексе «Победа» (Фрунзенский), парке им. Павлова (Московский), Ботаническом саду и парке им. Челюскинцев (Первомайский).

Как будут обеспечивать безопасность и кого на праздник не пустят

Милиция будет работать в усиленном режиме. На парад и вечером к стеле «Минск — город-герой» пустят только после досмотра с металлодетектором. Ветераны, инвалиды, родители с детьми и беременные смогут пройти без очереди. Велосипедисты, граждане с домашними животными и пьяные не пройдут.

Во избежание столпотворения людей просят приходить заранее и не брать крупногабаритные вещи. Нельзя проносить оружие и взрывчатые вещества, боеприпасы и даже их муляжи.

Из напитков разрешены только прохладительные, в прозрачной пластиковой таре и объемом не больше 0,5 литра.

В целях безопасности рядом с местами гуляний ограничат движение грузовиков. А проезжую часть заблокируют большегрузным транспортом (например, автозаками, как в Верхнем городе ).

Кроме того, с 20.00 2 июня и до окончания Дня независимости запретят парковку рядом с местом проведения парада. Лучше воспользоваться общественным транспортом.

Минское метро будет работать до 02.00 ночи. Утром и вечером до закрытия — с интервалом в 3 минуты. Наземный транспорт — как обычно.

Медики напоминают, что 2 и 3 июля в поликлиниках выходной. Больницы будут работать в усиленном режиме (особенно приемные отделения, а также анестезиологии и реанимации). В местах массовых гуляний организуют дежурства бригад скорой медицинской помощи.