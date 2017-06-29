Начались работы по строительству и реконструкции Кобринского моста в Бресте

В нынешний вторник у Кобринского моста в Бресте начались дорожные работы. На профессиональном языке — подготовительный период. Обустраивается дорога с проспекта Машерова на Краснознаменную и наоборот, минуя Кобринский мост. Новая двухполосная дорога проляжет рядом с Брестской типографией, через сквер, где, бывало, останавливались заезжие луна-парки. Здесь уже разбит строительный городок. Вскоре разберут земляную насыпь, примыкающую к мосту с ул. Краснознаменной, пишет «Вечерний Брест».





Строительство и реконструкцию Кобринского моста ведут: заказчик — управление капитального строительства городского ЖКХ, проектировщик — Брестдорпроект, генеральный подрядчик — ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г. Бреста». Объект внесен в распоряжение президента о подготовке к празднованию тысячелетия Бреста.

В среду и четверг рядом с Кобринским мостом кипели работы. Строили «корыто», как посвятил в тонкости дела ведущий геодезист Игорь Скрицкий. C помощью специальной техники снимали верхний слой земли. Затем засыпали гравием, согласно проектным отметкам. Сверху уложат слой асфальтогранулята (переработанного асфальтобетона).

— Вот, в принципе, и весь «пирог», — пояснили строители.

На важном для города объекте ныне задействованы работники «Дорожно-строительного управления № 15» (ДСУ-15) ДСТ № 4, водители ОАО «Брестоблавтотранс». МАЗы один за другим подвозят гравий. Машинист автогрейдера Сергей Горошко и водитель погрузчика Геннадий Волк тут же разравнивают, и проявляются первые очертания новой дороги. Конечно, вариант этот временный, и после реконструкции данный район и движение на нем будут выглядеть по-другому.





Сейчас поставлена задача освободить от транспорта земляную насыпь улицы Краснознаменной, примыкающую к мосту. Насыпь эту скоро начнут разбирать. По замыслу реконструкции необходимость в ней отпала. Затем будут выполнены другие важные задачи, рассказал генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г. Бреста» Игорь Шугаев.

— То, что наша организация выбрана генподрядчиком, считаю, очень почетно, — высказался собеседник. — Безусловно, эта миссия отвечает возможностям нашего треста и персонала. Наша организация — это пять филиалов по области с количеством работников около 700 человек. Правда, раньше половину общей выручки мы зарабатывали за пределами области.

Напомним, ранее зампред горисполкома Николай Якубовский огласил сумму: на проектирование и строительство, реконструкцию Кобринского путепровода предусмотрено выделить 200 миллиардов рублей (старыми).

Игорь Шугаев, по его словам, разделяет беспокойство горожан относительно ведения работ и организации дорожного движения. Но заверяет, что неудобства эти будут минимизированы. Ожидается, что активность работ у Кобринского моста значительно вырастет уже после 3 июля.

В ближайшее время движение по мосту из центра на «Восток» и обратно закрывать не будут. Сейчас идут приготовления к выносу коммуникаций. Планируется завершить этот этап ближайшей осенью. Определены также несколько субподрядных организаций. Например, ОАО «Мостострой» выполнит основные работы, связанные с дорожно-мостовой частью.

— Сооружение сложное, но очень интересное, — рассуждает Игорь Шугаев. — Уверен, что Кобринский путепровод со временем станет не только одним из значимых объектов в городе, но и сооружением, украшающим тысячелетний Брест.