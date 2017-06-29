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В Бресте осудили пенсионера, который поджог соседскую дверь из-за шумного ремонта

30.06.2017 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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26 июня в Бресте огласили приговор по обвинению пенсионера в умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом.

Обвиняемый и потерпевший проживают в многоквартирном жилом доме на улице Рябиновой. 4 апреля на лестничной площадке между пенсионером и одним из рабочих возник конфликт. Дедушка пожаловался на постоянный шум и поинтересовался, когда они завершат работы. Мужчина ответил, что это не его дело и, чтобы избежать дальнейшей беседы на повышенных тонах, ушел в квартиру. Пенсионер, который на тот момент находился в состоянии опьянения, стучался в запертую дверь, а затем перенес мешки со строительным мусором к квартире, поджог их и ушел. Заметив, как из-под двери идет дым, рабочие открыли дверь и потушили возгорание. Ущерб, нанесенный действиями соседа, владелец квартиры оценил в 150 рублей — пламя повредило входную дверь.

На суде обвиняемый раскаялся в содеянном.

«Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным в умышленном повреждении имущства, совершенном общеопасным способом (ч.2 ст. 218 УК) и назначил один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщил помощник прокурора Бреста Егор Кронда.

Учитывая то, что обвиняемый злоупотреблял спиртными напитками, к нему также было применено принудительное лечение от алкоголизма.

 
Теги: Брест
 
 
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