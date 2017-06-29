День в усадьбе Огинского: утром – пикник, вечером – бал

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Усадьба Михаила Клеофаса Огинского на один день станет центром притяжения реконструкторов со всей Беларуси и не только: с самого утра и до позднего вечера дамы и кавалеры в нарядах начала ХІХ века будут прогуливаться по парку, весело проводить время за играми, наслаждаться живой музыкой и, разумеется, танцевать.

Гости начнут съезжаться в усадьбу, расположенную в Залесье, к 11:00. В парке, раскинувшемся на живописном берегу реки, их ожидают легкие закуски и освежающие напитки. Первую половину дня общество проведет на природе, причем помимо угощения на свежем воздухе, прогулок и бесед гостям предложат развлечь себя традиционными играми рубежа XVIII-XIX веков.



© Sputnik / Марина Серебрякова Бал в усадьбе Козел-Поклевских: глубокие декольте и кюлоты 18

Отдавая дань хозяину усадьбы, приглашенная капелла Doux Souvenir исполнит произведения Михаила Клеофаса Огинского – ориентировочно концерт начнется в 17:00.

После концерта начнется бал, программа которого соответствует танцам, популярным в начале ХІХ века: распорядитель проследит, чтобы гости не скучали у стен, а обязательно прошлись мазуркой или закружились в вальсе. Кадрили, полонезы, контрдансы – впрочем, организаторы обещают, что помимо заявленных, в программу могут быть добавлены танцы по желанию гостей.

Вернутся в ХХІ век гости в 23:00, чтобы ровно через неделю вновь окунуться в атмосферу последней красивой войны – в Мирском замке, где будет проводиться реконструкция событий 1812 года.

При всей его притягательности, попасть на подобное мероприятие не так просто: нужно соблюсти строгий дресс-код, знать этикет, а также – уметь танцевать.