ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День в усадьбе Огинского: утром – пикник, вечером – бал

30.06.2017 08:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Усадьба Михаила Клеофаса Огинского на один день станет центром притяжения реконструкторов со всей Беларуси и не только: с самого утра и до позднего вечера дамы и кавалеры в нарядах начала ХІХ века будут прогуливаться по парку, весело проводить время за играми, наслаждаться живой музыкой и, разумеется, танцевать.

Гости начнут съезжаться в усадьбу, расположенную в Залесье, к 11:00. В парке, раскинувшемся на живописном берегу реки, их ожидают легкие закуски и освежающие напитки. Первую половину дня общество проведет на природе, причем помимо угощения на свежем воздухе, прогулок и бесед гостям предложат развлечь себя традиционными играми рубежа XVIII-XIX веков.

День в усадьбе Огинского: утром – пикник, вечером – бал
© Sputnik / Марина Серебрякова
Бал в усадьбе Козел-Поклевских: глубокие декольте и кюлоты
18

Отдавая дань хозяину усадьбы, приглашенная капелла Doux Souvenir исполнит произведения Михаила Клеофаса Огинского – ориентировочно концерт начнется в 17:00.

После концерта начнется бал, программа которого соответствует танцам, популярным в начале ХІХ века: распорядитель проследит, чтобы гости не скучали у стен, а обязательно прошлись мазуркой или закружились в вальсе. Кадрили, полонезы, контрдансы – впрочем, организаторы обещают, что помимо заявленных, в программу могут быть добавлены танцы по желанию гостей.

Вернутся в ХХІ век гости в 23:00, чтобы ровно через неделю вновь окунуться в атмосферу последней красивой войны – в Мирском замке, где будет проводиться реконструкция событий 1812 года.

При всей его притягательности, попасть на подобное мероприятие не так просто: нужно соблюсти строгий дресс-код, знать этикет, а также – уметь танцевать.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гости мероприятия окунутся в атмосферу начала ХІХ века: дам и кавалеров ждут пикник в яблоневом саду, игры, концерт из произведений Огинского и бал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Начались работы по строительству и реконструкции Кобринского моста в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика