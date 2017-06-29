Последствия непогоды: задержки в движении поездов и обесточенные Слоним и Дятлово

Из-за грозового фронта с порывами ветра до 22 метров в секунду, прошедшего по Беларуси 29 июня, периодически нарушалось электроснабжение 814 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«По оперативным данным вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 метров в секунду пострадали 11 населенных пунктов в 4 районах Гродненской области и в 2 районах Минской области», — рассказали в ведомстве.

Непогода повредила кровли 56 жилых домов (13 из них уже восстановлены), и 6 зданий.

Было зафиксировано 58 случаев падения деревьев, повреждены 3 легковых автомобиля. В Кобринском и Березовском районах Брестской области деревья упали на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. Задержка движения 7 пассажирских поездов составила от 29 минут до 1 часа 53 минут.

Из-за непогоды также пять часов (с 18.25 до 00.29) были полностью обесточены города Слоним и Дятлово в Гродненской области.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 814 населенных пунктов (из них 449 в Гродненской области). По состоянию на 06.00 30 июня остаются без электроснабжения 95 населенных пунктов.

В МЧС отметили, что пострадавших из-за непогоды нет. Ведутся восстановительные работы.

Грозы и ливни ожидаются в Беларуси и сегодня, 30 июня. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.