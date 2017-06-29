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Из-за непогоды более 30 населенных пунктов Гродненской области остаются без электричества

30.06.2017 09:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 30 июля без света все еще оставались 34 населенных пункта, в том числе и две фермы в Дятловском и Слонимском районах, сообщает УМЧС по Гродненской области.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Из-за прохождения грозового фронта через территорию Гродненской области периодически нарушалось электроснабжение 547 населенных пунктов в 9 районах области.

Из-за порывов ветра, которые достигали 24 м/с, и падений деревьев повреждены кровли 6 частных жилых домов, 1 сельхозздания в Мостовском, Лидском, Зельвенском, Ивьевском районах. Зафиксировано 15 случаев падений деревьев в результате порывов ветра.

В Гродненском районе в результате падения дерева на частном подворье поврежден автомобиль. В Новогрудке, где выпало 28,7 мм осадков, что составляем 93% декадной нормы, оказались подтопленными три подворья частных домов, а также два подвала многоэтажек. Сотрудники МЧС и КУП ЖКХ откачивали воды воду из затопленных помещений.

 
 
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Из-за прохождения грозового фронта через территорию Гродненской области периодически нарушалось электроснабжение 547 населенных пунктов в 9 районах области.

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