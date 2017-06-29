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ЦТ по географии сдадут сегодня около двух тысяч человек

30.06.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по географии пройдут сегодня порядка двух тысяч абитуриентов по всей Беларуси.

Централизованное тестирование — обязательный этап вступительной кампании для большинства абитуриентов — проходит в течение июня в Беларуси.

В пятницу, 30 июня, абитуриенты сдадут предпоследнее ЦТ — по географии. Всего на предмет зарегистрировались порядка двух тысяч человек.

Начнется экзамен, как и по иным предметам, в 11:00.

Последнее ЦТ — по всемирной истории — состоится в Беларуси уже в воскресенье, 2 июля. Также запланированы три резервных дня сдачи: 6, 8 и 10 июля. На них необходимо регистрироваться отдельно — с 30 июня и по 3 июля. Право сдать ЦТ в дополнительные дни имеют только те абитуриенты, которые пропустили основной экзамен по уважительной причине.

 
Теги: Минск
 
 
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География - предпоследний предмет в графике централизованного тестирования этого года.

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