В начале недели на полигоне под Оршей закопали пять тонн говядины. До этого она почти неделю гнила на территории производителя прямо в рефрижераторе.



Фото: Ольга Крученкова, «СБ Беларусь Сегодня»

Директор фирмы-поставщика Андрей Шебеко рассказал:

— 20 июня это мясо не пропустили в Москву сотрудники Россельхознадзора. В таких случаях груз возвращают отправителю, однако руководитель ООО «ЭкспортАльфаГрупп» приехал на границу только через два дня, а затем отказался принять свою же продукцию на хранение в морозильную камеру. Перемещать это мясо по территории Беларуси без новых ветеринарных документов нельзя, и теперь оно гниет в рефрижераторе! Анализы будут готовы через три дня — за это время машина может попросту взорваться.

Возврат Россельхознадзором продукции — дело, в принципе, обычное. Сайт этой структуры чуть ли не каждый день сообщает о подобных фактах. С 20 июня в пунктах пропуска «Красный Камень» и «Красная Горка» охлажденную говядину из нашей страны заворачивали пять раз, общий вес возврата — 46 тонн. Возвращали еще и птицу, и субпродукты…

Причины разные, нередко и формальные. Но в основном — претензии к санитарному состоянию мяса, ненадлежащей перевозке, оформлению документов. А вне конкуренции — нечитаемые оттиски ветеринарных клейм неизвестного происхождения, двойное клеймение. На границе это трактуют как попытку ввоза на территорию России нелегальной продукции под видом мяса, произведенного в Беларуси. По этой же причине запретили ввоз говядины ООО «ЭкспортАльфаГрупп» из Оршанского района.

Что делает в такой ситуации ответственный производитель? Забирает груз и реализует его. Оршанцы же сначала за мясом ехали два дня — говядина уже начала портиться, а потом и вовсе отказались продукцию забирать. Фирма — частная, ее владелец — москвич, приказать ему включить холодильник наша ветслужба не может.

В итоге пять тонн говядины сгнили, а минская фирма-поставщик и перевозчик понесли огромные убытки. Впереди — судебная тяжба, возмещение ущерба. Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой исключить оршанское предприятие из Реестра предприятий Таможенного союза, имеющих право поставок в страны ЕАЭС. А всего-то надо было положить мясо в холодильные камеры, рядом с которыми оно и сгнило.

По словам главного госветинспектора Оршанской райветстанции Александра Божкова, весь этот бардак стал возможен потому, что две частные фирмы не смогли быстро решить, чье же мясо гниет в машине. Потери понесли поставщики, но по закону за качество отвечает именно производитель. Они, кстати, и штраф уже уплатили за свое нарушение. Немалый — 101 тысячу российских рублей.





Так что это за производитель, который не дорожит ни репутацией, ни товаром, ни работниками? Территория ООО «ЭкспортАльфаГрупп» мало похожа на мясоперерабатывающее предприятие. Так, небольшой цех с проходной. В два часа дня минувшего вторника никого, кроме сторожа, на его территории не было.

Любопытно, что с 2013 года здесь открыта уже третья фирма, имеющая право заниматься убоем и разделкой мяса КРС. Две уже исключены из реестра Россельхознадзора, третья вот-вот будет исключена. Скоро владелец получит разрешение в четвертый раз? Или все-таки компетентные органы обратят внимание на эту безобразную ситуацию и потребуют соблюдения закона?