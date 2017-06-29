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Глава СК: Сегодня будут отпущены из-под стражи все фигуранты дела "Белого легиона"

30.06.2017 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил журналистам, что сегодня в течение дня будут отпущены все фигуранты дела «Белого легиона».

Под стражей сейчас остаются Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.

— Дело находится на моем личном контроле. В настоящий момент мы полагаем, что оснований для нахождения под стражей фигурантов по делу не имеется, и мы последовательно приняли решение об изменении меры заключения, — сообщил Иван Носкевич. —  И думаю, что до конца сегодняшнего дня не останется ни одного из фигурантов под стражей. Что касается перспектив, то я пока воздержусь от комментариев. Следствие покажет.

Всего по делу о массовых беспорядках первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля). Это бывшие участники прекратившей свое существование 15 лет назад организации «Белый легион», спортивного клуба «Патриот» и «Молодого фронта». С молодофронтовцев вскоре сняли обвинения.

16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках прекращено. СК принял к производству уголовное дело по ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования). За последние недели большинство из них вышли из СИЗО № 1 на Володарского.

Как заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, следствие разбирается, и «пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда» дело «Белого легиона».

Ранее глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявила, что Брюссель будет внимательно следить за делом «Белого легиона».

 
 
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Под стражей сейчас остаются Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.

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