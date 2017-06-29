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Глава СК: Сегодня будут отпущены из-под стражи все фигуранты дела "Белого легиона"
30.06.2017 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил журналистам, что сегодня в течение дня будут отпущены все фигуранты дела «Белого легиона».
Под стражей сейчас остаются Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.
— Дело находится на моем личном контроле. В настоящий момент мы полагаем, что оснований для нахождения под стражей фигурантов по делу не имеется, и мы последовательно приняли решение об изменении меры заключения, — сообщил Иван Носкевич. — И думаю, что до конца сегодняшнего дня не останется ни одного из фигурантов под стражей. Что касается перспектив, то я пока воздержусь от комментариев. Следствие покажет.
Всего по делу о массовых беспорядках первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля). Это бывшие участники прекратившей свое существование 15 лет назад организации «Белый легион», спортивного клуба «Патриот» и «Молодого фронта». С молодофронтовцев вскоре сняли обвинения.
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Под стражей сейчас остаются Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.
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