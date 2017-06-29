Тест: как спасти себя в жару

Из-за жары часто медикам приходится несладко: люди не знают основ безопасного поведения при высоких температурах, что иногда заканчивается трагедиями — не только солнечными и тепловыми ударами, но даже смертью.

При помощи теста Sputnik вы можете вспомнить основные правила поведения в жару и проверить свои знания — не закончится ли для вас повышение температуры проблемами.

Когда приходит по-настоящему жаркая погода, жителям Беларуси помогают не только бригады врачей, но и МЧС, а также Красный Крест и многие неравнодушные — раздают воду и дают советы. Впрочем, если вы будете внимательны к своему здоровью и аккуратны, даже при +45°C вам не будет плохо.