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Тест: как спасти себя в жару
30.06.2017 10:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Из-за жары часто медикам приходится несладко: люди не знают основ безопасного поведения при высоких температурах, что иногда заканчивается трагедиями — не только солнечными и тепловыми ударами, но даже смертью.
При помощи теста Sputnik вы можете вспомнить основные правила поведения в жару и проверить свои знания — не закончится ли для вас повышение температуры проблемами.
Когда приходит по-настоящему жаркая погода, жителям Беларуси помогают не только бригады врачей, но и МЧС, а также Красный Крест и многие неравнодушные — раздают воду и дают советы. Впрочем, если вы будете внимательны к своему здоровью и аккуратны, даже при +45°C вам не будет плохо.
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