Житель Гродно привез из Голландии 74 кг гашиша. Стоимость груза оценивается в два миллиона долларов. Очередной процесс о контрабанде наркотиков начался 29 июня в суде Гродненского района. На скамье подсудимых — 49-летний Владимир Стодольник. Он работал мастером на Гродненском комбинате строительных материалов. Зарабатывал 4−5 млн неденоминированных рублей в месяц. При этом на него записано четыре автомобиля, он регулярно ездил за границу и планировал начать бизнес по грузоперевозкам. В конце марта его задержали в пункте пропуска «Брузги», сообщают naviny.by.





Таможенники нашли в его машине почти 74 кг наркотика. Но мужчина вину не признает. «Я думал, что везу драгоценные камни», — заявил он в суде.

По словам Стодольника, в конце января 2017 года он случайно встретил в Белостоке старого знакомого. «Его зовут Алекс, — пояснил фигурант уголовного дела. — Разговорились о жизни, он предложил мне подзаработать: привезти в Беларусь драгоценности. Обещал заправить меня и дать 2 тысячи евро».

Такая подработка гродненца устроила, и 24 марта он снова встретился с приятелем в Польше. Вместе они поехали в Голландию, где и должна была произойти закладка.

«Я оставил Алексу свою машину, — говорт Владимир Стодольник. — Он сказал, что будет спокойнее, если он без меня спрячет товар. Драгоценности должны были лежать под капотом».

Получив назад машину, обвиняемый проверил, есть ли груз, но ни под капотом, ни в салоне ничего не нашел. Не задавая лишних вопросов, он направился в сторону Беларуси: «Алекс мне дал задаток — тысячу евро. И сказал, что когда я пересеку границу, он свяжется со мной и скажет, что делать дальше с камнями».

Для связи напарник оставил Стодольнику два мобильных телефона.

«26 марта я приехал в „Брузги“, — заявил обвиняемый. — Сначала пограничники проверили мой паспорт. Потом начали проверять таможенники. Загнали машину на сканер, тогда и нашли эти бруски, с гашишом. Я только тогда узнал, что на самом деле вез наркотики».



Фото: Таможенный комитет

На первых допросах Владимир Стодольник давал другие показания. С Алексом, по его словам, он познакомился в магазине, никогда раньше его не встречал. «Он был гражданином Литвы. Спросил, не хочу ли я подзаработать», — отмечено в протоколе.

Противоречия в показаниях мужчина объясняет тем, что был в стрессовом состоянии: «У меня мозги плавились, я вообще не знал, что говорить».

Про драгоценные камни фигурант заявил только в суде. Прокурор уточнила, почему он не сообщил об этом факте следствию. «Не придавал этому значения, — пояснил Стодольник. — Но теперь я в суде и понимаю, что нужно говорить правду».

Гособвинитель также спросила, понимал ли обвиняемый, что перевозка драгоценных камней тоже незаконна. «Да, конечно, я это понимал», — пояснил он. На уточняющий вопрос, почему же добровольно не выдал контрабанду, заявил: «Наверное, на что-то рассчитывал».

После того, как у него в машине нашли наркотики, Владимир уничтожил сим-карты в телефонах, которые ему оставил подельник.

«Достал сим-карты из телефона, поломал их. Мне просто так захотелось, — заявил он. — Я признаю, что перевозил наркотики, раз уж их у меня нашли. Но я не знал, что именно перевожу».

В суде также допросили сотрудников таможни, которые пояснили, что Стодольника отправили на углубленный досмотр, поскольку он был в оперативной разработке. Первичный осмотр ничего не показал, а когда машину просветили на сканере, обнаружили, что на дне — тайники. Кроме того, сработали служебные собаки.



Фото: Таможенный комитет

«Он вел себя на удивление спокойно», — пояснили при допросе инспекторы. Про драгоценные камни и другую «запрещенку» водитель никому из таможенников не говорил.

При подсчете выяснилось, что в машине было 178 упаковок с наркотиком — бруски разных размеров, замотанные скотчем. Общий вес гашиша — порядка 74 кг. Сумму контрабанды оценивают в 2 млн долларов.

Владимир Стодольник работал на Гродненском комбинате строительных материалов простым мастером. Зарплата, по его словам, была до 5 млн рублей (старыми).

«Сколько на вас было зарегистрировано автомобилей?» — уточнила прокурор.

«Рено», «Форд, «Мерседес», «Ниссан», — перечислил обвиняемый. На дне внедорожника Nissan Qashqai и были найдены наркотики.

«Эта машина 2014 года, — пояснил Стодольник. — Я купил ее весной 2016-го, за 14−15 тысяч долларов примерно».

«Откуда у вас такие деньги?» — спросила гособвинитель.

«Зарплату получал», — ответил фигурант.

По его словам, работа на заводе была единственным источником дохода. Он также часто ездил к другу в Голландию, чтобы помочь ему по бизнесу, но денег от него не получал.

«Я хотел начать бизнес по грузоперевозкам, — заявил Владимир Стодольник. — Друг мне помогал, но я не успел реализовать свои планы».

«А за чей счет вы отдыхали с девушкой за границей?» — уточнила прокурор.

«За счет друга», — не растерялся обвиняемый.

«Зачем вы меняли регистрационные номера на „Ниссане“?» — продолжился допрос.

«У меня было много штрафов в Германии, за превышение скорости. Вот решил и поменять», — ответил Стодольник.

На суде всплыл еще один интересный факт. Все той же весной Стодольник просил у коллеги, чтобы тот привез для него из Литвы 9 тысяч евро.

«После того, как Володя купил „Ниссан“, стало понятно, у него появились деньги, — рассказал коллега следствию. — Он мне говорил, что занимается поставкой фруктов в Москву, а еще передает какие-то документы».

Эти факты Стодольник отрицает и говорит, что был простым рабочим на заводе.

У него также спросили, зачем ему было нужно сразу несколько разных сим-карт. «Со многими людьми нужно было разговаривать, одной сим-карты мне было мало. Вообще общение — это жизнь», — с улыбкой пояснил обвиняемый.

Несмотря на то, что последние три месяца он содержится в СИЗО, выглядит подсудимый бодро, при допросе даже умудряется отшучиваться, хотя обвинение ему предъявлено серьезное: незаконный оборот наркотиков, совершенный группой лиц (ч. 3 ст. 328 УК) и крупная контрабанда наркотиков (ч. 2 ст. 328−1 УК).

Владимиру Стодольнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме четырех машин, у него в собственности есть еще квартира и дача.