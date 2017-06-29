Премьер-министром Сербии впервые стала открытая лесбиянка

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Премьер-министром Сербии избрана Ана Брнабич – первая открытая лесбиянка на такой высокой должности в странах Восточной и Центральной Европы.



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Мандат новому составу правительства Сербии вчера вечером предоставил парламент страны. Как передает Sputnik Србиjа , за новый кабинет министров проголосовали 157 депутатов, против – 55 парламентариев.

Брнабич – не только первая женщина, ставшая премьер-министром Сербии, но и открытая лесбиянка. Ранее представители сексменьшинств не назначались на такие высокие должности ни в одной из стран Восточной или Центральной Европы.

В свое время Брнабич работала министром государственного и локального самоуправления в кабинете министров Александра Вучича, который с 31 мая этого года вступил в должность президента Сербии.

Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси в регионе: сербские застройщики активно осваивают площади в белорусской столице, а в ближайшие годы товарооборот между странами должен составить 500 миллионов долларов.