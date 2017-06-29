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Премьер-министром Сербии впервые стала открытая лесбиянка
30.06.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Премьер-министром Сербии избрана Ана Брнабич – первая открытая лесбиянка на такой высокой должности в странах Восточной и Центральной Европы.
© Sputnik Максим Блинов
Мандат новому составу правительства Сербии вчера вечером предоставил парламент страны. Как передает
Брнабич – не только первая женщина, ставшая премьер-министром Сербии, но и открытая лесбиянка. Ранее представители сексменьшинств не назначались на такие высокие должности ни в одной из стран Восточной или Центральной Европы.
В свое время Брнабич работала министром государственного и локального самоуправления в кабинете министров Александра Вучича, который с 31 мая этого года вступил в должность президента Сербии.
Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси в регионе: сербские застройщики активно осваивают площади в белорусской столице, а в ближайшие годы товарооборот между странами должен составить 500 миллионов долларов.
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Ана Брнабич раньше работала министром государственного и локального самоуправления правительства Сербии.
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