Трое могилевчан воровали вещи, чтобы продавать их через интернет

Сразу два заявления о краже имущества — от могилевчанина и жителя пригородной деревни Сидоровичи — поступило в Ленинское РОВД Могилева. Пострадавшие пожаловались, что у одного из них неизвестные украли бензиновый генератор и навесной замок, у другого — пылесос, пишет "Сб Беларусь Сегодня" .

Официальный представитель райотдела Елена Симонова рассказала, что сотрудники уголовного розыска быстро напали на след любителей чужих вещей:

— Они установили, что на чужое имущество польстились трое молодых людей. Причем двум из них даже не исполнилось восемнадцати. А вот третий оказался постарше и уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Как выяснилось, парни пытались продать ворованные вещи на «Куфаре». С одним из продавцов краденого милиционеры, сыгравшие роль покупателей, и встретились. Задержанный ими юноша сразу выдал других «подельников» по нечестному бизнесу. За свои «шалости» им теперь придется ответить перед законом. Материалы переданы в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.