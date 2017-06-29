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Трое могилевчан воровали вещи, чтобы продавать их через интернет
30.06.2017 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Сразу два заявления о краже имущества — от могилевчанина и жителя пригородной деревни Сидоровичи — поступило в Ленинское РОВД Могилева. Пострадавшие пожаловались, что у одного из них неизвестные украли бензиновый генератор и навесной замок, у другого — пылесос, пишет
Официальный представитель райотдела Елена Симонова рассказала, что сотрудники уголовного розыска быстро напали на след любителей чужих вещей:
— Они установили, что на чужое имущество польстились трое молодых людей. Причем двум из них даже не исполнилось восемнадцати. А вот третий оказался постарше и уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Как выяснилось, парни пытались продать ворованные вещи на «Куфаре». С одним из продавцов краденого милиционеры, сыгравшие роль покупателей, и встретились. Задержанный ими юноша сразу выдал других «подельников» по нечестному бизнесу. За свои «шалости» им теперь придется ответить перед законом. Материалы переданы в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.
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Парни пытались продать ворованные вещи на "Куфаре". С одним из продавцов краденого милиционеры, сыгравшие роль покупателей, и встретились.
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