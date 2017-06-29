СК обещает выступить с официальным заявлением по делу о нападении с ножом на учительницу гимназии после того, как его рассмотрит Верховный суд.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В апреле Минский городской суд признал виновным в покушении на убийство учительницы русского языка подростка, ученика 9 класса 74-й минской гимназии. Процесс был закрытым (из-за возраста обвиняемого), с его участников взяли подписки о неразглашении. После приговора в СМИ появилось несколько публикаций, где анализируются нестыковки в деле. В соцсетях создали г руппу поддержки школьника , и даже проходит флешмоб фото с хештегом «донат_невиновен».

— После приговора гимназисту в социальной сети появилась страница в его защиту, где всплыли материалы уголовного дела, после которых появились вопросы к СК. Можете ли вы это как-то прокомментировать с учетом поднявшейся волны в интернете? — поинтересовался TUT.BY у председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

— Официально вопросы СК может поставить только суд. Есть процессуальная форма — суд может вынести нам частное определение, если следствием были допущены нарушения. Судом первой инстанции таких нарушений не усмотрено, и частное определение нам не выносилось. Насколько вы знаете, по делу установлен обвинительный приговор. В настоящий момент уголовное дело находится в Верховной суде, и мы ожидаем его пересмотра. После того, как будет поставлена окончательно точка по делу, мы намереваемся выступить с официальным заявлением, чтобы расставить все точки над i. Потому как меня обескураживает эта волна, которая развернулась в СМИ и интернете. Скажу, что та информация, которая там размещается, не в полной мере отвечает объективной картине произошедшего, — сообщил глава СК.

Напомним, инцидент в гимназии № 74 произошел 23 мая 2016 года, когда утром школьник пришел сдавать стихотворение по русской литературе. Кроме него и 57-летней учительницы Валентины Владимировны, в классе больше никого не было. Потом пострадавшая расскажет, что подросток молча на нее напал, ничего не объясняя, а следствие насчитает 17 ножевых ударов. В тот же день ученик 9 класса оказался за решеткой СИЗО № 1 на Володарского.

Как узнал TUT.BY, школьник давал показания только в первый день задержания, а дальше отказался сотрудничать со следствием и не признал своей вины. В интервью мама обвиняемого рассказала о том, что у сына и учительницы были непростые отношения, а орудие преступления так и не нашли.

В итоге Минский городской суд признал подростка виновным по ч.1 ст. 14 и п. 6, 10 ч.2 ст. 139 УК (Покушение на убийство с особой жестокостью лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Приговор — 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Адвокат гимназиста после оглашения только коротко прокомментировала приговор: «Жестоко, несправедливо, незаконно».