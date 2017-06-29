В Гомеле завершили расследование серии разбоев с убийством прошлых лет

В областной суд поступило уголовное дело о серии нападений на предприятия ради хищения спецтехники, совершенных в 2000 и 2008 годах. Во время одного из таких разбоев был убит сторож. Обвинение в этих преступлениях предъявлено 43-летнему гомельчанину, ныне экстрадированному в Беларусь из России, где он отбывает наказание за разбой, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





По материалам расследования, которое вело областное управление СК, в налетах участвовало несколько человек. Среди них — на первых ролях — обвиняемый. Главный интерес — к тяжелой спецтехнике, которая потом перепродавалась в России. В 2000 году объектом их криминального интереса стал Узденский лесхоз Минской области, где налетчики похитили два лесовоза. Преступников задержали. Однако мужчине удалось избежать наказания. В 2008 году уже новые адреса — «Рогачевстрой», лишившийся автокрана, и Хойникская ПМК, откуда исчезло два автокрана. При этом жертвой нападения стал сторож хойникского предприятия. По версии следствия, его вывез в лес и убил обвиняемый.

Налетчики были задержаны и приговорены к разным срокам наказания. Однако мужчина сумел остаться «за кадром» и затеряться в России, где в 2009 году его осудили за совершенное там разбойное нападение. На время следствия и суда российская сторона выдала фигуранта белорусскому правосудию.

В ближайшее время будет назначена дата судебного процесса.