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Милиция раскрыла крупную наркосеть: задержано сразу 12 человек в Беларуси, еще один - в Киеве
30.06.2017 10:52 — Новости Общества | Tut.by
В четырех областях страны прошла череда задержаний. Сразу 12 человек — по подозрению в обороте психотропных веществ. Еще один, предполагаемый поставщик товара в Киеве, задержан украинскими коллегами,
По оперативной информации, наркосеть появилась в Гродно еще год назад. За это время она разрослась, товар продавали еще в Витебской, Минской и Могилевской областях.
Предполагается, что интернет-магазин по продаже психотропов организовал 20-летний гродненец. Товар закупался у жителя Киева, а потом его передавали в Беларусь через водителя маршрутного такси.
— Водителю передавалась поклажа с бытовыми вещами, в которых маскировался груз. Чаще всего тайники устраивались в корпусах оргтехники — системном блоке, клавиатуре, музыкальной колонке. Водителю транспорта хорошо платили, в том числе, и за отсутствие вопросов по поводу характера перевозимых вещей, — рассказыват вриод начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Сергей Белоушко.
Дальше товар распространялся через курьеров посредством закладок.
В итоге сначала в Минской области был задержан предполагаемый организатор интернет-магазина, у него нашли психотропы. Потом в Киеве — 18-летний поставщик.
Затем в Гродно предполагаемый продавец (кроме психотропов у него изъяли клавиатуру, в которой прятали товар). И еще поэтапно — 10 распространителей по другим областям.
Всего у подозреваемых изъято более 2 кг особо опасного психотропа Альфа-PVP, более 20 грамм амфетамина и 700 психотропных марок.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК. Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы.
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По информации милиции, задержанные торговали психотропами в течение года сразу в четырех областях страны.
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