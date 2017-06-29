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Носкевич обескуражен волной комментариев по делу гимназиста с ножом

30.06.2017 11:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн – Sputnik. Информация и комментарии, которые появляются в СМИ и интернете, по поводу подробностей дела минского гимназиста Доната Скакуна не в полной мере отвечают объективной картине происшествия, заявил журналистам в пятницу председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Носкевич обескуражен волной комментариев по делу гимназиста с ножом
© Sputnik / Виктор Толочко
Подробности суда над гимназистом: 8 лет за нападение на учительницу

Минский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы гимназиста Скакуна, который признан виновным в покушении на убийство учителя. В ряде интернет-источников, в том числе в соцсетях, в последнее время стала появляться информация, касающаяся конфликта в гимназии №74 – близкие и знакомые осужденного считают его невиновным и пытаются донести до людей свою позицию через различные интернет-площадки.

"Меня обескураживает эта волна, которая развернулась в средствах массовой информации, прежде всего в интернете. Я скажу, что та информация, которая там размещена, не в полной мере отвечает объективной картине происшествия", – заявил Носкевич. 

Он еще раз заявил, что после того, как дело рассмотрит Верховный суд и будет поставлена окончательная точка по делу, Следственный комитет выступит с официальным заявлением, "чтобы расставить все точки над i, касательно уголовного преследования этого молодого человека".

Нападение на преподавателя столичной гимназии №74 произошло 23 мая прошлого года. Ученик нанес учительнице 15 ножевых ранений и два удара тупым предметом.

Следствие установило, что в момент нападения юноша осознавал характер своего поступка. Молодой человек признался, что мстил учительнице русского языка и литературы за необъективную оценку.

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Теги: Минск
 
 
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Глава Следственного комитета подтвердил готовность выступить с заявлением после того, как Верховным судом будет вынесено окончательное решение по резонансному...

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