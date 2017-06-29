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В Беларуси сократили страховой стаж некоторым категориям граждан
30.06.2017 11:33 — Новости Общества | БДГ
В Беларуси президентским указом от 29 июня № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» сократили страховой стаж для некоторых категорий населения.
Как сообщили в
Указ уменьшает продолжительности стажа работы с уплатой таких взносов для граждан, ухаживавших за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет‚ а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Они получат трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.
Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые не менее 10 календарных лет проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Они смогут получать трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее десяти лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.
Напомним, что в Беларуси с 1 января 2015 года
С 1 января 2017 года в Беларуси стартовал процесс
Кроме этого, с 1 января поменялся и минимальный страховой стаж: он также вырос на полгода. То есть теперь для начисления пенсии работник должен выплачивать страховые взносы в ФСЗН на протяжении 16 лет. Стаж будут повышать одновременно с пенсионным возрастом, через шесть лет он достигнет 20 лет. Если страхового стажа у гражданина окажется недостаточно, государство предложит ему только социальную пенсию.
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В Беларуси президентским указом от 29 июня № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» сократили страховой стаж для некоторых категорий...
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