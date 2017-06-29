В Беларуси сократили страховой стаж некоторым категориям граждан

В Беларуси президентским указом от 29 июня № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» сократили страховой стаж для некоторых категорий населения.

Как сообщили в пресс-службе главы государства , цель документа - урегулирование вопроса о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, которые длительное время осуществляли социально-значимые виды деятельности и поэтому не смогли сформировать стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения пенсии по возрасту.

Указ уменьшает продолжительности стажа работы с уплатой таких взносов для граждан, ухаживавших за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет‚ а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Они получат трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые не менее 10 календарных лет проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Они смогут получать трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее десяти лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Напомним, что в Беларуси с 1 января 2015 года увеличился минимальный стаж работы для назначения пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет с 10 до 15 лет работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

С 1 января 2017 года в Беларуси стартовал процесс повышения пенсионного возраста . Теперь граждане будут выходить на пенсию на полгода позже: мужчины в 60,5 лет, женщины - в 55,5. Данный процесс будет поэтапным - через шесть лет пенсионный возраст в Беларуси составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

Кроме этого, с 1 января поменялся и минимальный страховой стаж: он также вырос на полгода. То есть теперь для начисления пенсии работник должен выплачивать страховые взносы в ФСЗН на протяжении 16 лет. Стаж будут повышать одновременно с пенсионным возрастом, через шесть лет он достигнет 20 лет. Если страхового стажа у гражданина окажется недостаточно, государство предложит ему только социальную пенсию.