Пенсионерка Анна Рашкевич живет в частном доме в Молодечно. Ее участок граничит со стадионом СШ № 4. Первая проблема такого соседства — мячи с поля постоянно летят в хозяйский огород. Вторая — бегают за ними игроки через забор по грядкам. 16 июня очередной футбол закончился конфликтом. По словам Сергея Рашкевича, сына Анны Митрофановны, мужчина, который пришел во двор за мячом, избил его мать. В УВД Миноблисполкома сообщили: показания участников ссоры значительно отличаются. По данному факту проводится проверка.



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В редакцию TUT.BY обратился сын Анны Митрофановны Сергей. Мужчина рассказывает, что со школьным стадионом его мама соседствует уже давно, но напряженной ситуация стала лет 5-6 назад. За это время семье уже трижды пришлось менять забор.

— На стадионе играют не только дети, но и взрослые, мяч часто летит в огород, но они же не приходят, не спрашивают, можно ли его забрать, они сами лезут через забор, — чуть сдерживает эмоции Сергей.

В доме, говорит собеседник, Анна Митрофановна живет с дочкой. Женщины завели двух собак, но и животные не спасают от нежелательных гостей.

— В этом году мы огородили участок сеткой высотой 2,5 метра, в начале весны сверху натянули колючую проволоку, но игроков и это не останавливает, — продолжает мужчина. — Мать — пожилой человек, сажает, полет, старается. Конечно, ей жалко и обидно, когда все это без конца топчут. К тому же, игроки не всегда бывают трезвыми, лезут на территорию с трехэтажными матами, представьте, как страшно маме и сестре.

16 июня мяч снова залетел во двор Анны Митрофановны. Женщина в это время была на грядках.

— Она видит: трое уже лезут на забор, — рассказывает со слов матери сын. — Взяла мяч и предупредила: «Еще раз он сюда залетит, я вам его не отдам». Слово за слово. В общем, она не заметила, как со стороны улицы через калитку, которая, к слову, была закрыта, заскочил еще один молодой человек. Мяч она к тому моменту уже отдала, а он на нее с кулаками. Схватил, повалил на землю и стал колотить руками и ногами. На предупреждения матери о милиции ответил: «Видал я тебя с твоей милицией». А потом спокойно вышел и продолжил играть.

По словам Сергея, никто из товарищей нападавшего за Анну Митрофановну не заступился. Женщина не выдержала и вызвала милицию.

— Приехала группа, ее опросили и уехали, даже заявления не взяли, — перечисляет Сергей. — Потом пришел участковый, записал у нее объяснения, а в выходные мы от него узнали, мол, футболист заявил, что это мама напала на него с ножом и порезала ему руки. Но почему тогда никто не искал никакой нож?

В понедельник, 19 июня, Анна Митрофановна ходила снимать побои. Результатов, рассказывает Сергей, им пока не приходило.

— Я был в прокуратуре и милиции Молодечно, написал заявление, — говорит Сергей. — Я пытался понять, что же там произошло, сказали, идет проверка, и не дали никакой информации. Сейчас я переживаю за свою маму. Ее обидели на ее же земле, и она еще виновата?!

Сергей рассказывает, что проблему с мячом Анна Митрофановна не раз обсуждала с директором СШ № 4:

— Но «что школа может предпринять»? — передает он суть этих бесед. — На той неделе я обратился в райисполком. С начальником поговорить не удалось, но специалисты сказали: попробуют как-то помочь, натянув сетку. Когда это случится, я не знаю, поэтому направил им два письма: электронное и обычное.

В УВД Миноблисполкома подтвердили: конфликт действительно был, и сотрудники милиции выезжали на место.

— Сейчас по данному поводу проводится проверка, — сообщает Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома. — Кроме заявительницы установлен и второй участник конфликта. Оба они опрошены.

По словам Евгения Сачека, хозяйка участка и футболист произошедшую ситуацию описывают по-разному.

— Кроме сообщения о конфликте, других заявлений от участников конфликта в Молодечненский РОВД не поступило, — продолжает собеседник. — Сейчас мы бы воздержались от каких-либо предварительных выводов. Считаем, до окончания проверки говорить что-то преждевременно.

— Если вы по 4-й школе, — переспросила Инна Драпеза, начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, — пусть директор дает комментарии по своей территории. И положила трубку.