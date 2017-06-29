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Минздрав рассказал, как в Беларуси будут продавать контактные линзы

30.06.2017 12:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси пояснило, как в республике будут продавать контактные линзы.

Минздрав рассказал, как в Беларуси будут продавать контактные линзы
© Sputnik Алексей Мальгавко
Минздрав рассказал, как продавать лекарства по иностранным рецептам

Комитет по медицинской технике и изделиям медицинского назначения при Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении признал контактные линзы изделиями медицинского назначения — это значит, что контроль за ними будет усилен, а продажа будет осуществляться исключительно по рецепту.

"Процедура будет такая же, как при покупке корригирующих очков — по рецепту. Чтобы обезопасить покупателя от некачественной продукции, теперь поставщик обязан зарегистрировать контактные линзы из линзомата (провести химический и другой контроль) в соответствии с действующим законодательством", — сообщил замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

Следовательно, в линзоматах купить корректирующие контактные линзы вскоре будет нельзя. Впрочем, там по-прежнему можно будет купить линзы без диоптрий — цветные или бесцветные.

Медики все чаще сталкиваются с осложнениями и болезнями глаз после того, как граждане покупают контактные линзы без учета индивидуальных параметров роговицы. Этим и продиктованы изменения в порядке отпуска контактных линз.

Когда из линзоматов исчезнут линзы с диоптриями и продавать изделия станут исключительно по рецепту офтальмолога — пока не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Контактные линзы признаны изделиями медицинского назначения - значит, покупать их можно будет только по рецепту.

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