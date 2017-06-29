МИНСК, 30 июн — Spuntik. Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич анонсировал освобождение в пятницу граждан, остававшихся задержанными по делу "Белого легиона".



© Sputnik / Виктор Толочко Фигуранты по делу "Белого легиона" будут отпущены до конца дня

КГБ в марте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Белларуси (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках). Было задержано около 30 человек. Уже в апреле возбудили новое дело – по факту создания незаконного вооруженного формирования – и предъявили обвинения 20 гражданам. Затем уголовное преследование в отношении некоторых задержанных было прекращено, а дело КГБ передал в СК.

"В настоящий момент мы полагаем, что оснований для нахождения под стражей фигурантов по делу не имеется. И мы действительно последовательно приняли решение об изменении им меры пресечения. Я думаю, что до конца сегодняшнего дня уже не останется под стражей фигурантов по делу так называемого "Белого легиона", – заявил Носкевич, отвечая на вопрос Sputnik.

Глава СК воздержался от комментариев по дальнейшим перспективам этого дела и подчеркнул, что "следствие покажет".

Кого уже отпустили?

Как ранее сообщал Sputnik, задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения президентом Александром Лукашенко в марте Могилевской области: тогда он заявил, что в Бобруйском районе готовили боевиков для провокаций с применением оружия на День Воли.

Всего по делу первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля). Это бывшие участники расформированной в 2000 году организации "Белый легион", спортивного клуба "Патриот" и зарегистрированной в Чехии организации "Молодой фронт".

16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках прекращено. СК принял к производству уголовное дело по ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования). Десятерым задержанным были предъявлены обвинения в организации беспорядков. Среди тех, кому были предъявлены обвинения, – лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич и книгоиздатель Мирослав Лозовский.

Ранее глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявлял, что говорить о судебных перспективах дела "Белого легиона" преждевременно.

За последние недели большинство фигурантов по делу вышли из СИЗО №1 на улице Володарского.



© Sputnik / Виктор Толочко Интервью с "фрау А"

Так, 1 апреля из СИЗО были освобождены четыре активиста "Молодого фронта" – Роман Васильев, Артем Левченко, Дмитрий Кременецкий, Владимир Еременок. При этом трое из них продолжали оставаться в статусе подозреваемых по уголовному делу.

Затем были отпущены Дмитрий Новик, Андрей Комлик-Яматин, Иван Ковальчук, Андрей Дундуков и Алексей Абрамов. В июне были освобождены Александр Евдахо, Тимур Пашкевич, Владимир Румянцев и Виктор Данилов, 27 июня из СИЗО были отпущены Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий и Владимир Федоров.

Кто такой Лозовский?

В пятницу днем стало известно, что на свободу вышли последние фигуранты дела "Белого легиона" – Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.

Лозовский после расформирования "Белого легиона" и на момент задержания 21 марта работал помощником директора издательства "Кнiгазбор", занимался распространением белорусской литературы и книжными презентациями по всей республике.

"Белый Легион" – незарегистрированная молодежная организация, существовала в 1990-х. Последний раз она упоминалась в СМИ в связи со взрывом на праздновании Дня Независимости Беларусь 3 июля 2008 года в центре Минска. Тогда были задержаны Мирослав Лозовский, Игорь Корсак и Сергей Числов, но вскоре их отпустили.

По словам подруги Лозовского Светланы, во время обыска в марте 2017 года, который предшествовал задержанию, сотрудники силовых органов заявили ей, что задержание Лозовского связано с призывами к вооруженной борьбе, которые появились в интернете от его имени.

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