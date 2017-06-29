Какие изменения для транспорта запланированы в Минске на большие выходные

В связи с празднованием Дня независимости в Минске будет ограничено движение транспорта в центре города. Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Изменения на 2 июля

В воскресенье увеличат количество транспорта с 11.00 до 23.00 на автобусных маршрутах № 1, 73, 100.

Из-за проведения «Дня вышыванкі» с 13.00 до 14.00 перекроют проспект Победителей на участке от Немиги до Машерова. Из-за этого городской транспорт пойдет в объезд с выполнением всех остановок на участках:

— № 1, 69, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях;

— № 73, 1073-ТК по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обратном направлении;

— № 91 по просп. Победителей, просп. Машерова ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях;

— № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская в обратном направлении.

Изменения на 3 июля

Метро будет работать с 05.00 до 02.00. Утром и вечером до часу ночи — с интервалом в 3 минуты. С 14.00 до 18.00 — чуть реже, через каждые пять минут.

После вечернего салюта и концерта пустят дополнительный транспорт в районе остановок «ст.м. Немига», «Гвардейская», «Гостиница «Юбилейная» и «Театральная».

Из-за проведения соревнований по лыжероллерам у «Чижовка-Арены» с 05.30 до 11.00 перекроют движение по нечетной стороне улицы Ташкентской. Поэтому:

— движение троллейбусного маршрута № 16 со стороны ж/д вокзала организуется до р/к «Ст.м. Могилевская» со следованием просп. Партизанскому, ул. Машиностроителей в обоих направлениях;

— движение троллейбусного маршрута № 49 со стороны р/к «Кошевого» организуется до р/к «Ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Малинина, ул. Крупской, ул. Кабушкина в обоих направлениях;

— движение троллейбусного маршрута № 92 со стороны ДС «Карастояновой» организуется до р/к «Ст.м. Могилевская» со следованием по ул. Радиальная, ул. Ваупшасова, ул. Ванеева, просп. Партизанскому, ул. Машиностроителей в обоих направлениях;

— организуется работа временного автобусного маршрута № 926 «ДС «Чижовка-1 — ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Голодеда, ул. Ташкентская, ул. Кабушкина в обоих направлениях;

— организуется работа временного автобусного маршрута № 917 «ДС Чижовка-6 — ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Голодеда, ул. Ташкентская, ул. Кабушкина в обоих направлениях.

В День Независимости в городе с 05.00 будут работать следующие маршруты:

— автобусные № 1, 9д, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 38, 40, 42, 43д, 44, 54, 57, 59, 69, 73, 74С, 85С, 86, 90, 91, 95, 100, 102, 103, 104, 112С, 113А, 127, 133, 147, 149, 153, 159, 163, 905, 921, 926;

— троллейбусные № 3, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 25, 33, 39, 51, 53, 62, 64, 68, 77;

— трамвайный № 6.

До 03.00 ночи работают маршруты (последнее прибытие на конечный пункт):

— № 1, 9д, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 38, 40, 42, 43д, 44, 54, 57, 59, 69, 73, 74С, 85С, 86, 90, 91, 95, 100, 102, 103, 104, 112С, 113А, 127, 147, 149, 153Д, 159, 163, 921;

— троллейбусные № 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 25, 33, 51, 53, 62, 64, 68, 77;

— трамвайные № 3, 11;

С 07.00 до 20.00 увеличат количество транспорта на автобусных маршрутах № 1, 24, 38, 73, 100 и троллейбусном маршруте № 53.

На время проведения парада с 05.00 до 12.00:

— изменят маршруты (но с выполнением всех остановок на объездных участках) № 12, 40, 18, 26, 19, 24, 1024-ТК, 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК, 901, 929 (подробнее на сайте «Столичного транспорта и связи» в пункте 4.1 здесь );

— отменяется трамвайное движение на участке от ДС «Озеро» до ул. З. Бядули и от ДС «Зеленый Луг» до ул. З.Бядули. Взамен — временный автобусный маршрут № 905 «ДС Озеро — ДС Карбышева» со следованием по Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей, ул. Я. Коласа, Логойскому тракту в обоих направлениях;

— троллейбус № 22 отменяется.

В период построения колонны по проспекту Машерова (перед парадом и собственно во время выступления) приостановят работу автобусных маршрутов № 18, 19, 24, 26, 29, 44, 136, 905, 929, 1024-ТК, 1051-ТК, 1112-ТК и троллейбусных маршрутов № 12, 40.

Как будут работать маршруты из-за перекрытия проспекта Победителей 3 июля и в ночь на 4 июля — можно узнать подробно на сайте «Столичного транспорта и связи» в пункте 4.2 здесь .





Проспект Машерова на участке от улицы Даумана до Победителей перекроют с 12.00 до 03.00 ночи. Поэтому маршруты № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК будут следовать в это время по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова в обоих направлениях.



