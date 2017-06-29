К вопросу трактовки исторического пути белорусского народа и белорусской идентичности

Вот уже более двадцати лет начало июля в сознании белорусов ассоциируется с приготовлением к одному из наиболее важных государственных праздников – Днем независимости. Аналогичный праздник присутствует среди красных дат большинства государств современного мира. Будучи приуроченным к наиболее знаменательным вехам из жизни народа, он отражает наиболее сущностные черты пройденного исторического пути. Например, в США данный праздник отмечается 4 июля, в день подписания Декларации независимости США в 1776 году , провозгласившей таковую от Великобритании.

В нашей стране дата главного праздника белорусской государственности была определена всенародным голосованием в 1996 году в качестве дани уважения героизму, мужеству и стойкости, которые белорусский народ проявил в ходе Великой Отечественной войны. Так, результаты различных социологических опросов свидетельствуют, что именно Великая отечественная война – главное событие, которое рассматривается большинством белорусского населения как величайшая ценность и в настоящее время.

Здесь следует иметь в виду особое восприятие населением нашей страны независимости, ассоциирующейся, прежде всего, с борьбой за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Важно понимать, что в отличие от ряда других государств независимость Республики Беларусь, полученная по итогам распада СССР, не является результатом борьбы в классическом понимании указанного процесса. Если вспомнить итоги референдума, состоявшегося в 1991 году, на котором обсуждался вопрос сохранения Советского союза в качестве обновленной федерации равноправных суверенных республик, 82,7 % жителей БССР высказались за сохранение данного государственного образования.

Важно обратить внимание на еще одно обстоятельство. 3 июля 1944 года столица Белорусской ССР была освобождена от немецких войск. Несмотря на то, что после освобождения Минска военные действия не прекратились на территории Беларуси, а самая кровопролитная война в истории человечества продолжалась еще около года, именно события, связанные как с защитой, так и восстановлением практически стертой с лица земли столицы нашей Родины в настоящее время рассматриваются в качестве квинтэссенции патриотичности белорусского народа. В данном контексте следует выразить признание мудрости белорусскому и советскому руководству, в условиях сурового послевоенного времени принявшему решение возродить столицу в довоенных территориальных границах. Так, вчисле альтернативных вариантов рассматривалось отстраивание Минска на новой площадке, а также перенос столицы в Могилев.

Победа в Великой Отечественной войне – самое яркое событие белорусской истории, определившее траекторию развития нашей страны. Но отнюдь не единственное. Дело не в попытке искусственно создать альтернативу, а необходимости целостно воспринимать траекторию формирования современного белорусского общества и государства. Так, Р. Челен писал, что государство составляет единство со всеми поколениями своего народа, как живыми, так и уже умершими, подобно дереву со своей листвой, меняющейся в течение всего срока его произрастания.

Если в эпоху массового потребления слова классика могут показаться архаикой, притянутой к реалиям сегодняшнего дня, то можно привести пример голливудского фильма «Охотники за сокровищами», знакомящего зрителя со специальным подразделением – отрядом знатоков музейного дела и искусствоведов из Великобритании и США, спасающих бесценное воплощение культуры – произведения искусства. Замысел создателей кинокартины состоит в донесении в популярной форме идеи о том, что любая нация жива пока сохранены ее история и культурное наследие.

Представляется, выбор указанной проблематики в качестве сюжетной линии картины, в которой снялась целая плеяда голливудских звезд, не случаен. Так, поиск собственной идентичности характерен сегодня для многих стран, включая Россию и Западную Европу. Распад СССР (для постсоветских стран) и кризис мультикультурализма (для западноевропейских) привели многие нации к необходимости задуматься над вопросом о собственном культурном ядре. Здесь показателен пример Великобритании, где несколько лет назад на призыв британского премьер-министра Д. Кэмерона требовать от мигрантов соответствия «нашим ценностям» глава британской комиссии равенства и прав человека Т. Филлипс резонно заметил, что для этого необходимо для начала определиться с понятием «британскости».

В данном ключе следует отметить, что и в нашей стране имеются сложности с определением «белорусскости», связанные с историческим наследием как досоветского, так и советского периодов. Поскольку характерной чертой развития белорусской государственности является прерывистость историко-государственной традиции, то в некоторых случаях в исторической ретроспективе само понятие «белорусский» носило вторичный характер, прежде всего, в отношении таких этнонимов, как «русский» и «польский». Как результат, в настоящее время в публичном дискурсе нередко ведутся споры по поводу истоков современной белорусской идентичности. При отсутствии внятного ответа на вопрос, кто такие белорусы и к чему они стремятся, предлагаемые версии колеблются в диапазоне от позиционирования белорусов как «русских со знаком качества» до «заблудших детей европейской цивилизации» в ее вестернизированной версии.

Если говорить о представлениях белорусов о самих себе, то, показательны данные переписи населения Беларуси в 2009 г. Согласно им, на территории нашей страны постоянно проживают представители 140 национальностей и народностей, при этом 83,7% жителей страны позиционируют себя как этнические белорусы. Можно заключить, что в настоящее время большинством нашего населения атрибуты «белорусскости» рассматриваются, прежде всего, в качестве принадлежащих сферам образа жизни и культуры.

Отметим, по классическим канонам исторической науки реализацию неотъемлемого права любого народа на длительное самостоятельное историческое развитие обеспечивает территория расселения и проживания. Представляется, для более глубокого осознания уникальности культуры и исторического пути белорусского народа актуализируется разработанная учеными Института истории НАН Беларуси трактовка эволюции белорусской государственности как неразрывного процесса в двух формах: исторических и национальных. Если исторические формы белорусской государственности принадлежат не только белорусскому народу, но и другим народам, на территории которых таковые существовали, то в национальных формах заложено национальное содержание титульного этноса.

В данном ключе в качестве исторических форм государственности белорусского народа выступают: Киевская Русь, Полоцкое и Туровское княжества, Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское, Речь Посполитая, Российская империя. К национальным формам белорусской государственности относятся: Белорусская Народная Республика, Социалистическая Советская Республика Беларусь, Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Республика Беларусь.

Подчеркнем, по ряду причин в настоящее время для поддержания консолидированной белорусской нации важно проведение целостной политики, носящей не конъюнктурный, а долгосрочный характер. В данном контексте весьма показательным является отношение французов к собственному прошлому, в исторической ретроспективе которого имели место периоды диктатур, казни монархов, революции и попытки создания обширных империй. Каждое из исторических событий воспринимается французами как часть своего исторического прошлого, того, что отличает их нацию от других.

С этой точки зрения, каждое из знаковых событий белорусской истории, будь то крещение Руси как общей родины русских, украинцев и белорусов или принятие 3 мая 1791 г. Конституции Речи Посполитой, в настоящее время считающейся первым европейским конституционным актом – это этап, который обеспечивал дальнейшее поступательное развитие, без чего не могла состояться современная Республика Беларусь.

Несмотря на то, что двуязычие в Республике Беларусь – это фактор укрепления белорусской государственности, именно белорусский язык важно рассматривать как квинтэссенцию национального духа и своеобразия белорусской культуры, признак суверенитета государства.

Можно констатировать, что для руководства страны стратегической задачей выступает дальнейшая реализация проектов по формированию единой белорусской гражданской нации, необходимым условием чего является наличие в общественном самосознании целостного представления о происхождении истории и народа, устойчивых оценок обществом тех или иных событий, личностей, национальных традиций. При этом главная задача долгосрочной политики заключается в сохранении достигнутого, а именно консолидированного белорусского общества, отсутствия дискриминации по языковому, религиозному или национальному признакам, а также всяческих спекуляций и политизации индикаторов национальной идентичности.

Автор: Стром Александра

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