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Специалисты выяснили причины мора рыбы в "гродненском море"

30.06.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Рыба в акватории Гродненского водохранилища пострадала от инфекционного заболевания. Для людей оно не опасно. В начале июня рыбаки около поселка Свислочь Гродненского района заметили погибшую рыбу весом от трех до пяти килограммов, которую прибило волной к берегу водохранилища Гродненской ГЭС, сообщает «Гродненская правда».


Фото: s13.ru

Ситуацию взял под контроль областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Было проведено совместное обследование территории со специалистами областной лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Гродненской районной ветеринарной станции, отобраны пробы поверхностных вод и погибшей рыбы.

Как сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, по результатам проведенных исследований установлено, что физические параметры поверхностных вод (кислород, температура) находятся в пределах нормы, концентрация нормируемых веществ не превышает предельно допустимых значений. При клиническом обследовании биологического материала на теле рыбы выявлены глубокие кратерообразные геморрагические язвы, рубцы синевато-фиолетового цвета.

Эти симптомы характерны для инфекционного заболевания рыб семейства карповых — аэромоноза карпа (краснухи и геморрагической сентицемии). При микроскопии соскобов с поверхности тела погибшей рыбы и ее жаберных отростков выявлен возбудитель инфекции. При патологическом вскрытии кишечника рыбы опасных заболеваний для человека не выявлено.

Неясным пока остается: каким образом возбудители инфекции попали в акваторию водохранилища. Одна из рассматриваемых версий — занос их водоплавающими птицами.

 
 
Ссылка на источник 13
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Рыба в акватории Гродненского водохранилища пострадала от инфекционного заболевания. Для людей оно не опасно.

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