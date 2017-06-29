ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"А как теперь позвонить ребенку?". На Мозырском НПЗ запретили пользоваться мобильниками

30.06.2017 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рабочим крупного белорусского предприятия о нововведении сообщили 29 июня. В ближайшее время на НПЗ ждут приказа по производству. По словам сотрудников, тем, кто ослушается, грозит в лучшем случае остаться без премии, в худшем — увольнение или непродление контракта.


— Вчера собрались руководители, все обсудили, а после обеда начальники цехов в журнале распоряжений сказали ставить подписи. Говорят, сегодня уже будет приказ по заводу. Нам объяснили, что в России два завода остановили работу из-за какого-то вируса — вирус прошел по системе и завод стал. Но рабочие, если честно, в это слабо верят. Думаем, что скорее всего это сделано для того, чтобы люди не расслаблялись в рабочее время, — рассказал TUT.BY сотрудник предприятия.

На территорию НПЗ мобильные телефоны проносить можно, но только до раздевалки. Когда работник идет в цех, на установки, там пользоваться мобильником уже нельзя. Общение внутри предприятия — по радиосвязи или местным телефонам.

Еще один собеседник, работающий на НПЗ, рассказал, что многие шокированы таким распоряжением. Если попадешься с мобильником первый раз — лишают премии, во второй — могут уволить или не продлить контракт.

— Большинство, кто работает на установках — семейные. И представьте — ребенок пошел в школу или остался один дома. А как родителю позвонить и спросить, где и как он? Все ли в порядке? Никак, потому что нельзя под угрозой увольнения.

Официальный комментарий от руководства Мозырского НПЗ получить не удалось. С начальством секретарь приемной соединять категорически отказалась по подобным вопросам. Заместитель генерального директора по идеологической работе, до которого все же удалось дозвониться, сославшись на «чрезвычайную занятость и нехватку времени» попросил перезвонить после выходных.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочим предприятия о нововведении сообщили 29 июня. В ближайшее время на НПЗ ждут приказа по производству. Сотрудникам, кто ослушается, грозит в лучшем случае...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Какие изменения для транспорта запланированы в Минске на большие выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика