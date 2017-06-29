Большие выходные будут дождливыми

На большие выходные в Беларуси ожидается дождливая погода. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





1 июля, в субботу, погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем по юго-востоку сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12...+17°С, максимальная днем +20...+26°С.

В воскресенье, 2 июля, погоду в основном обусловят активные фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, и свежие воздушные массы с Балтики. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем по северу местами сильные дожди, в отдельных районах - грозы. Температура воздуха минимальная ночью +11...+16°С, максимальная днем +15...+22°С, по юго-востоку до +25°С.



3 июля, в понедельник, погоду на северо-востоке страны продолжат формировать атмосферные фронты, на юго-западные районы страны начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +9...+15°С, максимальная днем +17...+24°С.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!