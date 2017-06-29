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На Гомельщине зафиксировали новый для Беларуси вид птиц

30.06.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время научной экспедиции недалеко от Наровли группа орнитологов случайно поймала новый для белорусской природы вид птиц — бледную пересмешку, сообщает wildlife.by.


Фото: wildlife.by

Орнитологи сфотографировали, измерили и отпустили птицу. За помощью по установлению точного названия неизвестного им вида пернатого они обратились к французскому ученому, автору одного из лучших справочников, предназначенных для определения птиц в руках, Лорану де Монжану. По его мнению, пойманная птица — бледная пересмешка.

Стоит отметить, что ближайшие места обитания этого вида расположены в Одесской области. Птицу периодически отмечают в Северной Европе, но встретиться с ней на территории Беларуси никто не рассчитывал.

Последнее слово остается за Белорусской орнитофаунистической комиссией. Если она подтвердит правильность определения, то одним видом птиц в национальном списке станет больше.

 
 
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Ближайшие места обитания этого вида расположены в Одесской области. Птицу периодически отмечают в Северной Европе, но встретиться с ней в Беларуси не...

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