В Бресте в тестовом режиме всю ночь работало новое колесо обозрения

Вечером 29 июня в 22.00 в тестовом режиме запущено колесо обозрения в Брестском парке культуры и отдыха. Наблюдать за процессом прибыл представитель госпромнадзора. Конструкция должна была бесперебойно прокрутиться в течение 8 часов подряд. Только в 6 утра сегодняшнего дня ее остановили.



Фото: Андрей Рыбачук, Вечерний Брест

Сегодня колесо обозрения запустят снова — с подгрузкой. В кабинки будут загружать мешки с песком весом 80 килограммов, которые установят на каждом посадочном месте. Так как колесо имеет 95 посадочных мест, сегодня оно будет вращаться с грузом 7600 килограммов. Электрики готовят подсветку колеса, на монтаж которой уйдут один-два дня.



Фото: Андрей Рыбачук, Вечерний Брест

Открытие колеса обозрения состоится 3 июля, подсветка будет включена в вечернее время.



Фото: Андрей Рыбачук, Вечерний Брест