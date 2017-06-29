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В Бресте в тестовом режиме всю ночь работало новое колесо обозрения
30.06.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 29 июня в 22.00 в тестовом режиме запущено колесо обозрения в Брестском парке культуры и отдыха. Наблюдать за процессом прибыл представитель госпромнадзора. Конструкция должна была бесперебойно прокрутиться в течение 8 часов подряд. Только в 6 утра сегодняшнего дня ее остановили.
Сегодня колесо обозрения запустят снова — с подгрузкой. В кабинки будут загружать мешки с песком весом 80 килограммов, которые установят на каждом посадочном месте. Так как колесо имеет 95 посадочных мест, сегодня оно будет вращаться с грузом 7600 килограммов. Электрики готовят подсветку колеса, на монтаж которой уйдут один-два дня.
Открытие колеса обозрения состоится 3 июля, подсветка будет включена в вечернее время.
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Открытие колеса обозрения состоится 3 июля, подсветка будет включена в вечернее время.
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