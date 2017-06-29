Проспект Машерова в Минске перекрыли из-за репетиции молодежи

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Часть проспект Машерова в Минске перекрыли из-за репетиции парада ко Дню Независимости, сообщает Sputnik.

Ранее ГУ "Столичный транспорт и связь" проинформировало, что в период с 27 июня по 2 июля движение транспорта в Минске будет ограничено в дневные часы в связи с проведением репетиций молодежного шествия ко Дню Республики 3 июля.

В пятницу УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнило, что движение по проспекту Машерова (на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана) будет ограничено на два часа, с 13:00 до 15:00, из-за молодежного шествия.

Госавтоинспекция обратилась к водителям и рекомендовала учитывать данную информацию при выборе своего маршрута.

Напомним, генеральные репетиции парада с участием военной и гражданской техники прошли в Минске 24 и 28 июня. 29 и 30 июня в небе над белорусской столицей тренировалась авиация.