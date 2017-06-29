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Проспект Машерова в Минске перекрыли из-за репетиции молодежи

30.06.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Часть проспект Машерова в Минске перекрыли из-за репетиции парада ко Дню Независимости, сообщает Sputnik.

Ранее ГУ "Столичный транспорт и связь" проинформировало, что в период с 27 июня по 2 июля движение транспорта в Минске будет ограничено в дневные часы в связи с проведением репетиций молодежного шествия ко Дню Республики 3 июля. 

В пятницу УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнило, что движение по проспекту Машерова (на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана) будет ограничено на два часа, с 13:00 до 15:00, из-за молодежного шествия. 

Госавтоинспекция обратилась к водителям и рекомендовала учитывать данную информацию при выборе своего маршрута. 

Напомним, генеральные репетиции парада с участием военной и гражданской техники прошли в Минске 24 и 28 июня. 29 и 30 июня в небе над белорусской столицей тренировалась авиация. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Часть проспект Машерова в Минске перекрыли из-за репетиции парада ко Дню Независимости, сообщает Sputnik. Ранее ГУ "Столичный транспорт и связь"...

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