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Проспект Машерова в Минске перекрыли из-за репетиции молодежи
30.06.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Часть проспект Машерова в Минске перекрыли из-за репетиции парада ко Дню Независимости, сообщает Sputnik.
Ранее ГУ "Столичный транспорт и связь" проинформировало, что
В пятницу УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнило, что движение по проспекту Машерова (на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана) будет ограничено на два часа, с 13:00 до 15:00, из-за молодежного шествия.
Госавтоинспекция обратилась к водителям и рекомендовала учитывать данную информацию при выборе своего маршрута.
Напомним, генеральные репетиции парада с участием военной и гражданской техники прошли в Минске 24 и 28 июня. 29 и 30 июня в небе над белорусской столицей тренировалась авиация.
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Часть проспект Машерова в Минске перекрыли из-за репетиции парада ко Дню Независимости, сообщает Sputnik. Ранее ГУ "Столичный транспорт и связь"...
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