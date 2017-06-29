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Бухгалтер торгового филиала Пинского райпо уклонилась от уплаты налогов в 385 тысяч рублей

30.06.2017 14:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Бухгалтер одного из торговых филиалов Пинского райпо вносила в декларации заведомо ложные сведения, тем самым занижая налоговую базу. В результате ее действий в казну государства не поступили налоги в сумме более 385 000 деноминированных рублей, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) Уголовного кодекса.

42-летняя жительница Пинска подозревается в том, что в 2014-2015 гг., работая в должности главного бухгалтера одного из торговых филиалов Пинского райпо, умышленно занижала налоговую базу, внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения.

«Данными действиями должностное лицо уклонилось от уплаты сумм налогов, превышающих 385 000 деноминированных рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

На имущество подследственной наложен арест с целью возмещения иных имущественных взысканий. Женщина свою вину признала, в содеянном раскаивается. Мера пресечения в отношении нее не применялась.

 
 
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42-летняя жительница Пинска подозревается в том, что в 2014-2015 гг., работая в должности главного бухгалтера одного из торговых филиалов Пинского райпо, умышленно...

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