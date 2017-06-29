В Гомельской области задержали группу мужчин, угонявших скот с сельхозпредприятий

Милиционеры задержали группу подозреваемых в серии краж крупного рогатого скота на территории области. По предварительным данным, с февраля по июнь трое жителей Гомельского района пять раз наведывались на территорию молочно-товарных ферм хозяйств Буда-Кошелевского района, а также на частные подворья местных жителей. Только в этом районе украли девять телят, лошадь и жеребенка, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





В феврале на территории МТФ «Чеботовичи», принадлежащей СУП «Андреевка», кто-то проник в незапертый сарай и из санитарного станка увел двух шестимесячных телят весом 133 и 118 килограммов. Их стоимость — более 1060 рублей. Спустя три недели так же свободно похитители пробрались на территорию МТФ в деревне Глазовка Буда-Кошелевского района. Из домиков пропало четыре теленка общим весом 172 килограмма — стоили они более 650 рублей.

В конце апреля набег на ту же ферму в Глазовке повторили — там недосчитались еще трех голов молодняка. В июне через незапертую дверь охотники за скотом проникли в сарай жителя агрогородка Рогинь и увели лошадь стоимостью 1800 рублей и жеребенка, цена которого — 500 рублей. В деревне Ивольск отметились кражей бычка из сарая МТФ КСУП «Кривск». А в Чечерском районе троица оказалась причастна к краже телки у КСУП «Ровковичи агро». Возможно, этот список далеко не полный.

Двоих подозреваемых арестовали. Где находится третий, выясняется.