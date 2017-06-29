Где перекроют движение и как будет ходить транспорт в праздничные выходные в Могилеве

В большие выходные в связи с празднованием 750-летия основания Могилева и Дня независимости в городе будут перекрывать движение, изменится работа общественного транспорта.

1 июля

с 07.00 до окончания праздничных мероприятий освободят от транспортных средств и перекроют движение:

на парковочной площадке по проспекту Пушкинскому в районе государственного учреждения культуры «Дворец культуры области»;

на парковочной площадке по улице Миронова в районе учреждения культуры «Могилевский областной музей имени П.В.Масленикова»;

на площади Славы от улицы Болдина и от площади Орджоникидзе по улице Архиерейский Вал Канисского;

по улице Лепешинского, переулку Мигая, возле торгового центра «Алиса»;

по улице Миронова от улицы Пионерской до улицы Первомайской;

с обеих сторон бульвара Ленина от проспекта Мира до улицы Миронова

с 11.00 до окончания праздничных мероприятий освободят от транспортных средств и перекроют движение:

по улице Большой Гражданской от моста по проспекту Пушкинскому до улицы Боткина

с 11.30 до 13.00

по улице Первомайской от проспекта Мира до площади Славы

с 17.00 до 23.00 перекроют движение для всех транспортных средств, за исключением пассажирского транспорта общего пользования:

по проспекту Мира от улицы Суворовской до улицы Тимирязевской;

по улице Езерской от улицы Ленинской до улицы Первомайской;

по улице Первомайской от улицы Тимирязевской до проспекта Мира;

по улице Ленинской от улицы Тимирязевской до проспекта Мира

с 22.30 до окончания праздничных мероприятий перекроют движение для всех транспортных средств, за исключением пассажирского транспорта общего пользования:

по улице Ленинской и улице Пионерской от проспекта Мира до площади Орджоникидзе;

по улице Первомайской от переулка Мигая до улицы Болдина;

по улице Лазаренко от спуска к улице Правая Дубровенка до улицы Первомайской;

по улице Челюскинцев от улицы Воровского и от площади Орджоникидзе до моста по проспекту Пушкинскому;

по проспекту Пушкинскому от улицы Островского до улицы Челюскинцев;

по улице Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Пушкинского;

по улице Большой Чаусской от улицы Чигринова до проспекта Пушкинского

2 июля

с 07.00 до окончания праздничных мероприятий освободят от транспортных средств и перекроют движение:

по улице Миронова от улицы Пионерской до улицы Первомайской;

с обеих сторон бульвара Ленина от проспекта Мира до улицы Миронова;

по улице Большой Гражданской от моста по проспекту Пушкинскому до улицы Боткина

с 08.00 до окончания мероприятия освободят от транспортных средств и перекроют движение:

на парковочной площадке по улице Миронова в районе учреждения культуры «Могилевский областной музей имени П.В.Масленикова»;

по улице Первомайской от проспекта Мира до площади Славы

3 июля

с 07.00 до окончания праздничных мероприятий освободят от транспортных средств и перекроют движение:

на площади Славы от улицы Болдина и от площади Орджоникидзе по улице Архиерейский Вал Канисского;

на парковочной площадке по проспекту Пушкинскому в районе государственного учреждения культуры «Дворец культуры области»;

по улице Миронова от улицы Пионерской до улицы Первомайской;

по улице Лепешинского, переулку Мигая, возле торгового центра «Алиса»

С 22.00 часов до окончания праздничных мероприятий перекроют движение для всех транспортных средств, за исключением пассажирского транспорта общего пользования:

по улице Первомайской от переулка Мигая до улицы Болдина;

по улице Ленинской и улице Пионерской от проспекта Мира до площади Орджоникидзе;

по улице Лазаренко от спуска к улице Правая Дубровенка до улицы Первомайской;

по улице Челюскинцев от улицы Воровского и от площади Орджоникидзе до моста по проспекту Пушкинскому;

по проспекту Пушкинскому от улицы Островского до улицы Челюскинцев;

по улице Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Пушкинского;

по улице Большой Чаусской от улицы Чигринова до проспекта Пушкинского;

по улице Большой Гражданской от моста по проспекту Пушкинскому до улицы Боткина.

На время перекрытия улицы Первомайской 1, 2 и 3 июля будет организовано движение автобусов и маршрутных такси по улице Пионерской, троллейбусов по укороченным маршрутам до площади Орджоникидзе и железнодорожного вокзала.