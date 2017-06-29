Парк имени Челюскинцев снова заработал

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Столичный парк имени Челюскинцев продолжил свою работу в пятницу после эвакуации, сообщил Sputnik начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.



© Sputnik / Виктор Толочко ГУВД: в парке Челюскинцев нашли бесхозный предмет

Инцидент произошел в парке в пятницу ориентировочно в 12:00 . Все посетители и работники были эвакуированы. На место прибыли сотрудники саперно-пиротехнической службы внутренних войск, органов внутренних дел, ОМОНа. Работали кинологи со служебными овчарками, которые осматривали в том числе мусорные баки. Площадь парка — 78 гектаров. Специалистам пришлось потратить несколько часов на осмотр территории .

Парк имени Челюскинцев снова открыт для посетителей, а его работники вернулись на свои рабочие места.

Причиной для эвакуации, по словам Шалькевича, послужил звонок от мужчины, который сообщил, что в парке бомба. Проводится работа по установления личности правонарушителя.