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Парк имени Челюскинцев снова заработал
30.06.2017 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Столичный парк имени Челюскинцев продолжил свою работу в пятницу после эвакуации, сообщил Sputnik начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Парк имени Челюскинцев снова открыт для посетителей, а его работники вернулись на свои рабочие места.
Причиной для эвакуации, по словам Шалькевича, послужил звонок от мужчины, который сообщил, что в парке бомба. Проводится работа по установления личности правонарушителя.
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Причиной для эвакуации людей из парка, как пояснили правоохранители, послужил звонок мужчины о минировании.
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