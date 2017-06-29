Сегодня в Каменной Горке заработал новый детский сад с бассейном, на открытие которого пришел молодой замглавы Минска Игорь Юркевич. Чиновник на месте изменил формат презентации садика и позвал туда детей, чтобы в первую очередь они оценили новый объект. Как выглядит детский сад и почему в нем не самые удобные для дошкольников ступеньки — в материале TUT.BY.





Детский ясли-сад №370 находится на улице Неманской, 74. Его за два года построил «Стройтрест № 4». Садик рассчитан на 10 групп и 190 детей.





Торжественное открытие детсада приурочили ко Дню Независимости и на него пришли в том числе чиновники: зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич и глава Фрунзенского района Артем Цуран. После торжественных речей дети показали гостям представление, а потом заведующая садиком Виктория Петрашкевич провела для них экскурсию.















Слева направо: глава Фрунзенского района Артем Цуран, заведующая садиком Виктория Петрашкевич, гендиректор «Стройтреста № 4» Анатолий Ведерчик, зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич

Первым делом зампреду Мингорисполкома показывают доску с фото и биографиями почетных жителей Фрунзенского района. «Родители и дети должны знать историю своего района», — поясняют Юркевичу.

«Наши деды, которые освобождали Минск, наверное, радовались бы, что есть такое учреждение», — рассуждает чиновник, а мы направляемся в бассейн в 95 «квадратов» и душевые.





«А они дотянутся сами?», — спрашивает зампред, показывая на высокие краны в душах.

«А у нас это воспитатели делают. Детки еще, не дай боже, какую холодную включат», — отвечают ему.

Дальше мы поднимаемся на второй этаж, где Юркевичу показывают спальни и игровые комнаты. Чиновник спрашивает, почему здесь нет детей и когда они тут вообще будут.

«Игорь Викторович, это ведь сдача объекта к мероприятию (Дню Независимости. — TUT.BY), а детей мы запустим через две недели», — отвечают ему. Чиновник говорит, что это надо сделать раньше.



























«Надо было деток с собой взять, которые были на открытии. Надо ведь чтобы не взрослые, а дети рассказали, что им нравится и не нравится. Замечания должны дети рассказать, а то взрослые дядьки ходят и смотрят», — говорит Юркевич.

Далее проходим через музыкальный зал, медицинский блок и попадаем в спортзал. За это время работники сада уже организовали детей, у которых замглавы Минска и пробует узнать впечатления о садике.

Постепенно сюда забегают остальные ребята с улицы и сразу занимают все тренажеры. «Другое дело!», — оглядывая происходящее говорит Юркевич. Ребята при этом достаточно раскрепощены: маленькая Мировслава и вовсе ходит с незнакомым чиновником за руку и сама его ведет туда, куда считает нужным.













Кроме перечисленного, в детском саду также есть компьютерная комната, площадка для изучения ПДД и другие составляющие современного садика. Все новое и безопасное, но вот на лестницах не каждый ребенок будет чувствовать себя комфортно из-за высоких ступенек. Например, при нас девочка даже побаивалась спускаться. Также в саду есть и пороги, о которые ребенок может споткнуться.





Гендиректор «Стройтреста № 4» Анатолий Ведерчик говорит, что это типовой проект детского сада. Он поясняет, что если ступеньки будут низкими, то дети привыкнут и им будет тяжело в других местах, где они высокие. Такие лестницы предусмотрены санитарными нормами, а пороги — пожарными. Интересуемся, что об этом думает замглавы Минска.

«Мое мнение — все прежде всего должно быть удобно для ребенка. Я уточню по поводу норм, но ведь если у нас умывальник под ребенка, то и ступеньки должны быть под ребенка», — рассуждает Юркевич.





Выходя из садика, чиновник решает проверить работу детской поликлиники и школы, которые находятся рядом. В поликлинике № 4 очередей мы не заметили и жалоб от посетителей мы тоже не услышали. Лишь молодая мама рассказала, что три месяца ждала плановое УЗИ.





А вот в школе № 59 оказался проблемным бассейн: начало отслаиваться защитное покрытие, а строители менять его по гарантии не спешат. Заказчиком работ был «Стройтрест № 1».

«Обещают, но если четвертого не приедут, то будем писать письма дальше», — рассказывает директор школы.



