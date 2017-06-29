Между Беларусью и Россией скоро отменят роуминг. Лукашенко не против

Министры Беларуси и России проработают вопрос об отмене роуминга между странами.

Предложение об отказе от роуминга озвучил ранее зампред постоянной комиссии Совета Республики Андрей Беляков на заседании IV Форума регионов России и Беларуси в Москве.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала эту идею и обратилась к министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову. Она предложила ему проработать этот вопрос в течение месяца.

По мнению Матвиенко, сотовые операторы и IT-компании могли бы отказаться от части своих доходов и поддержать отмену роуминга в Союзном государстве.

На заявление Николая Никифорова, что «все будет зависеть от мобильных операторов», она заметила, что при таком подходе решение вопроса может затянуться на неопределенный срок, а у государства «есть стратегические приоритеты». По ее словам, необходимо в ближайший месяц поделиться с парламентариями предложениями по отмене платного роуминга между странами.

«Если возможно, я бы попросила протокольно записать поручение министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также соответствующему министру Беларуси проработать этот вопрос с операторами связи. Мне кажется, это было бы очень полезно и для бизнеса, и для граждан нашего Союзного государства», - сказала она.

Председатель Высшего государственного совета, президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал данную идею. «Думаю, это разумное предложение. Давайте поручим. Мы протокольно сделаем такую запись», - отметил глава государства.