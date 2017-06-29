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Верховный суд оставил без изменения приговор убийце пенсионеров из Наровли. Он будет расстрелян
30.06.2017 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Верховный суд оставил без изменения приговор 32-летнему Алексею Михалене, убившему пенсионеров в Наровле. Ранее Гомельский областной суд назначил обвиняемому исключительную меру наказания — смертную казнь.
Алексей Михаленя был признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью. Ранее он уже был судим за убийство. В марте Гомельский областной суд приговорил его к высшей мере наказания — к расстрелу. 30 июня 2017 Верховный суд оставил приговор без изменений.
Напомним, Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком
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Верховный суд оставил в силе приговор 32-летнему Алесею Михалене, убившему пенсионеров в Наровле. Ранее Гомельский областной суд назначил обвиняемому...
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