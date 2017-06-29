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Верховный суд оставил без изменения приговор убийце пенсионеров из Наровли. Он будет расстрелян

30.06.2017 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Верховный суд оставил без изменения приговор 32-летнему Алексею Михалене, убившему пенсионеров в Наровле. Ранее Гомельский областной суд назначил обвиняемому исключительную меру наказания — смертную казнь.

Алексей Михаленя был признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью. Ранее он уже был судим за убийство. В марте Гомельский областной суд приговорил его к высшей мере наказания — к расстрелу. 30 июня 2017 Верховный суд оставил приговор без изменений.

Убийство Михаленя совершил в марте прошлого года спустя несколько дней после выхода на свободу. В дежурную часть Наровлянского РОВД от местного жителя поступило сообщение о том, что в одном из частных домов обнаружено тело женщины без признаков жизни. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла еще один труп — ее брата. Вскоре был задержан Алексей Михаленя.

Напомним, Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному.

 
 
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Верховный суд оставил в силе приговор 32-летнему Алесею Михалене, убившему пенсионеров в Наровле. Ранее Гомельский областной суд назначил обвиняемому...

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