Возле «Чижовка-Арены» на День независимости проведут большой спортивный праздник, который начнется в восемь утра. Чем будет интересно зрителям 12-часовое мероприятие, рассказали в администрации Заводского района.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Минчан приглашают к «Чижовка-Арене» уже к 8.00 3 июля. В это время тут пройдет соревнование по лыжероллерам «Радость рассвета».

В 11.30 возле мобильного катка «Чижовка-Арены» начнутся соревнования по лыжероллерам «Неваляшка». В них примут участие дети до 10 лет, поэтому многим зрителям это явно будет интересно.

В 14.00 забег на роликовых коньках пройдет уже в парке 900-летия Минска на Ташкентской, 33.

Помимо спортивной части возле «Чижовка-Арены» будет и развлекательная. Так, с 10 до 11.00 тут пройдет шоу «Научные эксперименты с сухим льдом», а с 12.30 до 13.30 — праздник мороженого. Тут семьи смогут поучаствовать в разных конкурсах и получить призы.

А на сцене в 14.00 уже начнутся песни. В том числе выступит солист золотого состава «Песняров» Валерий Скорожонок и телеведущий и музыкант Георгий Колдун. В 17.00 сыграет кавер-бенд, а с шести до восьми вечера будет дискотека.

На протяжении всего праздника будут работать точки с едой и напитками, аттракционы, интерактивные зоны и детский городок.