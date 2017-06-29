Из СИЗО № 1 в Минске выпустили Мирослава Лозовского, последнего фигуранта дела «Белого легиона». Его задержали 21 марта, он пробыл в изоляторах больше трех месяцев.



Мирослав Лозовский (справа) вышел из СИЗО № 1 в Минске примерно в 11.00 30 июня. Затем его отвезли в следственный комитет, отдали вещи и примерно в 15.40 привезли домой.

Примерно в 15.40 дня возле дома в одном из спальных районов Минска Мирослава встретили друзья и журналисты. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

— Я не должен ходить отмечаться, я должен быть в пределах досягаемости для следственных органов, — пояснил он, что это значит.

Напомним, что Мирослав Лозовский был одним из лидеров незарегистрированной молодежной спортивно-патриотической организации «Белый Легион» . Она существовала в 1990-х и активно в то время участвовала в акциях оппозиции. Работала подпольно и остановила свою деятельность в начале 2000-х. Последний раз название ее звучало в СМИ в связи со взрывом 3 июля 2008 года в центре Минска. Тогда Мирослав Лозовский также был задержан, но вскоре его отпустили.

Мирослав сказал, что в первую очередь сейчас собирается дождаться дома свою невесту и обнять ее. При этом планирует на ней жениться, а она в письмах в СИЗО говорила, что согласна выйти за него замуж. При этом он хочет вернуться к своей работе в издательстве «Кнiгазбор», которое занимается распространением белорусской литературы.

Он заметил, что давал подписку о неразглашении сведений по криминальному делу. Поэтому пока не проконсультируется с адвокатом, не знает, что именно может рассказывать журналистам.



Мирослава Лозовского встречали близкие и журналисты.

— Ехал на машине, машину остановили, меня вытащили, погрузили в другую машину, наручники, шапка, повезли, — вспоминает он, как задерживали, и добавляет, что во время этого к нему применяли силу.

— Я не сильно быстро реагировал на их действия, мы не поняли друг друга. Те, кто подбежал первыми… На них не было обозначений, они были в маске и в цивильной одежде. Потом, когда я увидел человека в бронежилете с надписью КГБ, все стало понятно.





Мирослав рассказал, что сначала ему предъявили обвинение по ст. 293 УК (Массовые беспорядки), затем переквалифицировали на ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования). Обвинение по последней статье, по его словам, на нем еще остается. Дойдет ли дело до суда, он не знает, но надеется, что все закончится «более-менее оптимистично». Он уверен, что «те занятия спортом, которые у них были, не тянут на вооруженное формирование».

— Могу сказать только то, что никакого незаконного вооруженного формирования мы не создавали. …Я не чувствую за собой никакой вины, даже не мог представить себе, что меня будут брать, — прокомментировал он.





Лозовский рад, что всех фигурантов дела «Белого легиона» освободили , и считает: если бы была хоть маленьшая уверенность, что они готовили какие-то незаконные действия, он бы сейчас не был на свободе.

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По поводу условий содержания в СИЗО заметил, что они были «обычные для таких мест».

— В «американке» сначала была одиночная камера, потом маленькие камеры на три-четыре человека. Я сидел в трехместной. А на Володарке — большие камеры и очень много людей — 26. То бишь коллектив всегда был тесный.

Он рассказал, что в СИЗО читал книги и занимался физкультурой. А также обратил внимание, что в СИЗО КГБ к нему было тяжело поспасть адвокату. При этом ему приходило очень много писем, в том числе и от незнакомых людей, и он благодарен людям, которые поддерживали.



Мирослав Лозовский со своим крестным сыном Мирославом.

Напомним, что сегодня председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил журналистам, что в течение дня отпустят всех фигурантов дела «Белого легиона». На тот момент под стражей оставались Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования. Позже стало известно, что Виктор Мороз вышел на свободу.

Всего по делу о массовых беспорядках первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля). Это бывшие участники прекратившей свое существование 15 лет назад организации «Белый легион», спортивного клуба «Патриот» и «Молодого фронта». С молодофронтовцев вскоре сняли обвинения.





16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках прекращено . СК принял к производству уголовное дело по ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования). За последние недели большинство из них вышли из СИЗО № 1 на Володарского.

Как заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, следствие разбирается и «пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда » дело «Белого легиона».