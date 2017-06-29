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Эпидемиологи запретили детям купаться в 14 водоемах Беларуси
30.06.2017 17:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Купание детей в 14 водоемах ограничено из-за несоответствия критериям эпидемиологической безопасности, сообщили Sputnik в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
С 23 по 29 июня текущего года эпидемиологи обследовали в Беларуси 405 зон рекреации и в более чем половине из них были установлены нарушения санитарных норм в части оборудования и содержания туалетов, стоянок, кабинок для переодевания, контейнерных площадок для мусора.
"В настоящее время в Беларуси ограничено купание на 14 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии", – сказали в центре.
Так, ограничено купание детей на пляжах "Новобелицкий" (Новобелицкий район Гомеля), "Роповский" (Советский район Гомеля), "Каскад – 1" (Центральный район Гомеля), городском пляже Наровли, городском пляже в парке культуры и отдыха в Калинковичах, пляже на Днепре в деревне Полыковичи (Могилевский район), пляже на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы (Могилевский район), водохранилище "Рудня" (Слуцкий район), реке Случь в районе ул. Социалистической Слуцка, месте купания в Немане по ул. Школьной в агрогородке Могильно, месте купания в Уссе по ул. Школьной в агрогородке Семеновичи (Узденский район), месте купания в водоеме на ул. Неманской в Узде.
Кроме того, нельзя купаться и детям, и взрослым на левом берегу Припяти от автомобильного моста до русла реки Мерлявицы в Мозыре, а также на Центральном пляже в Гродно.
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Специалисты установили, что в половине проверенных за неделю зон рекреации есть нарушения санитарных норм.
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