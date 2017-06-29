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В Молодечно задержали парня за тату в виде свастики. Милиция предупреждает об ответственности
30.06.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by
29-летнему жителю Молодечно грозит штраф до 10 базовых величин за татуировку. На шее у молодечненца выбито изображение свастики.
На мужчину составили протокол по ст. 17.10 КоАП (Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики).
Как рассказал замначальника Молодечненского РОВД Евгений Жилинский, 7 июля состоится судебное заседание.
Сотрудникам милиции молодой человек пояснил, что татуировка у него появилась в 2004 году. По его словам, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Беларуси и будучи несовершеннолетним, он сделал татуировку в виде «славянского символа солнца».
— Возможно, не все знают или помнят, что со вступлением изменений в Кодексе об административных правонарушениях, за изготовление или публичное демонстрирование татуировки с изображением нацистской символики предусмотрена ответственность. Хотелось бы предостеречь граждан от подобных действий, — отметил Евгений Жилинский.
Под нацистской символикой или атрибутикой понимаются флаг, гимн, эмблема, вымпел, галстук, нагрудный и опознавательный знак Национал-социалистической рабочей партии Германии или их копии.
Это не первый случай в Молодечно. В сентябре прошлого года милиционеры задержали мужчину, который
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Сам задержанный пояснил, что сделал тату еще молодым в исправительном учреждении. По его пониманию, это "славянский символ солнца".
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