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В гродненском военном госпитале открыли отделение магнитно-резонансной томографии

30.06.2017 17:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно в 1134-м военном клиническом медицинском центре Западного оперативного командования торжественно открыли отделение магнитно-резонансной томографии. Аппаратура была поставлена в рамках реализации соглашения о предоставлении технико-экономической помощи Китаем Беларуси, подписанного в 2015 году.


«Открытие отделения позволит на ранней стадии выявлять различные заболевания. Аппарат МРТ будет использоваться не только для обслуживания военнослужащих, но и для пациентов из Гродно», — отметил во время открытия отделения МРТ заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Бурдыко.


Монтаж оборудования проводили специалисты из Китая. Это второй подобный аппарат на службе военной медицины. Первый неделю назад был введен в эксплуатацию в 432-м главном военном медицинском клиническом центре в Минске. Начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов рассказал, что в 2018 году аппараты компьютерной томографии будут установлены в 592-м военном медцентре в Борисове и 432-м военном клиническом центре в столице.


Фото: belta.by

Новый томограф стал пятым по счету подобным аппаратом в регионе. Ранее аппараты МРТ были установлены в областной больнице в Гродно, а также в Волковыске. Воспользоваться его услугами смогут не только военнослужащие, ветераны и военные пенсионеры, но и гражданское население города и области. Востребованность подобных исследований высока. Томограф, установленный в 1134-м военном клиническом медцентре, подходит для проведения исследований у детей, пациентов с избыточным весом, а также тех, кто страдает клаустрофобией.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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онтаж оборудования проводили специалисты из Китая. Это второй подобный аппарат на службе военной медицины. Первый неделю назад был введен в эксплуатацию в 432-м...

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