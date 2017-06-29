В Минском областном суде продолжается допрос свидетелей по делу ОАО «Смолевичи-Сузон» и ООО «Верасень-Сервис». Фигурантов обвиняют в том, что два года они закупали товар по дешевке у ОАО «Беларуськалий» и незаконно продавали в Россию.





Расследование этого дела длилось полтора года. По версии следствия, родные братья 56-летний директор ОАО «Смолевичи-Сузон» Казимир Соболевский и 52-летний Антон Соболевский создали «устойчивую организованную преступную группу», закупали калийные удобрения у «Беларуськалия» и продавали не белорусским сельхозпредприятиям, а по фальшивым документам — в Россию. Ущерб «Беларуськалию» составил 450 тысяч долларов .

Сами же сотрудники ОАО «Смолевичи-Сузон» не понимают, о каком ущербе может идти речь, если в 2010 году склады «Беларуськалия» были забиты товаром и предприятие присылало письма в «Смолевичи-Сузон» с просьбой их склады, потому что производство невозможно остановить.

Как рассказывает во время допроса свидетель Жила, главный бухгалтер частного предприятия, она никогда не была лично знакома с Казимиром Соболевским, но это не помешало отдать ему 100 товарно-транспортных накладных. Как указано в материалах уголовного дела, по этим накладным калийное удобрение поступало в Россию.

— Начался рабочий день, был март 2011 года, приехал директор «Смолевичи-Сузон» с просьбой одолжить накладные. Я была в кабинете, пошла в кассу предприятия, получила упаковку накладных и сразу передала, — рассказывает в суде свидетель.

— Казимир Эдмундович вам заплатил за это? — уточняет прокурор.

— Нет.

— С какой целью вы взяли у себя на предприятии накладные? — спрашивает гособвинитель.

— Вы знаете, я этот момент даже объяснить не могу, — отвечает Жила.

Свидетель уверяет: это произошло впервые за все годы работы бухгалтером, свой поступок объяснить не может, до этого с Казимиром Соболевским общалась по работе всего пару раз по телефону. Она назвала номер телефона, который не принадлежит Соболевскому.

— Как вы, главный бухгалтер, могли дать мне, незнакомому человеку, пачку накладных, которые являются документом строгой отчетности? Просто так я попросил и вы мне дали? Как вы это сделали? Я что, гипнозом владею? — уточняет из железной клетки обвиняемый Казимир Соболевский.

Ответа не последовало. Почти все грузчики, которые по версии следствия, грузили «левый» товар на Россию, в суде отказались от своих показаний, данных во время предварительного расследования.

— Это ложь! (…) Я этого не говорил. Я его даже фамилию (Речь идет об обвиняемом Андрее Костиневиче — Прим. TUT.BY) не знаю! Я его даже не помню! — говорит грузчик Медведик.

— Как следователь записал такие показания? — спрашивает прокурор.

— Я могу вам рассказать. Может, психологическое давление или что? Он сидит, молчит, и ты сидишь, молчишь, а он смотрит на тебя.

— А показания такие кто тогда давал? — уточняет гособвинитель у свидетеля.

— Я не знаю. Я же вам объясняю! Просто бегло прочитал! Во-первых, я там с 10 часов, и если мне не изменяет память, то вышел я оттуда около четырех. (…) Домой захочешь — подпишешь, — объясняет грузчик.

Еще один грузчик отметил, что во время предварительного расследования он говорил одно, но следователь записал другое.

— Я большую часть не помню. Большинство вопросов следователя были наводящими, спрашивал следователь, заходил ли Казимир, говорил ли с Юрой? Я говорил, что не помню, но записали так, — рассказывает в суде свидетель Андрейчик.

Расхождения в показаниях грузчики объясняют тем, что следователь говорил «так, так и так», записывал как ему было выгодно, а все подписали, потому что невнимательно прочли свои слова. Например, грузчик Баранчук показывал, что они грузили аммофос, а в протоколе почему-то указано «калийный удобрения».

Не совсем сходятся показания директора ТД «Минеральные удобрения» Сергея Бакшанского. После задержания фигурантов дела он утверждал: ОАО «Смолевичи-Сузон» закупал калийные удобрения у «Беларуськалия» по низкой цене, а не экспортной. На суде он изменил свое мнение, мол, ему ничего неизвестно было о соотношении цен товара.

— Когда я был у следствия, мне следователь объяснил, что цена была ниже стоимости, — говорит свидетель.

Еще в первый день суда сотрудники «Смолевичи-Сузон» рассказывали TUT.BY, что предприятие действительно закупало калийные удобрения по льготной цене, даже писало письмо в «Беларуськалий» с просьбой увеличить объем закупок за собственные средства предприятия.

— Это все делалось с разрешения исполкома, все были в курсе происходящего. Ездили, уточняли, других цен в «Беларуськалии» не было.

Напомним, фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по нескольким статьям УК, некоторым грозит до 10 лет лишения свободы.