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Вода не соответствует нормативам безопасности: ограничено купание в 14 зонах отдыха
30.06.2017 18:41 — Новости Общества | Tut.by
Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 405 зон отдыха у воды и нашли нарушения на 53 из них. Купание в 14 зонах отдыха и вовсе было ограничено, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Претензии специалистов касаются как эпидемиологических критериев безопасности, так и санитарно-технического состояния пляжей.
Проведены лабораторные исследования 917 проб воды, 60 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 25 по микробиологическим показателям — 2,7%, 28 по санитарно-химическим — 3,8%.
По результатам проверки купание ограничено на 14 зонах отдыха.
Ограничено купание детей:
Гомельская область: пляж «Новобелицкий» Новобелицкий район г. Гомеля; пляж «Роповский» Советский район г. Гомеля; пляж «Каскад — 1» Центральный район г. Гомеля; городской пляж г. Наровля; городской пляж в парке культуры и отдыха г. Калинковичи;
Могилевская область: пляж на р. Днепр д. Полыковичи Могилевского района; пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы Могилевского района;
Минская область: водохранилище «Рудня» ОДО «Универсалсервис» Слуцкого района;
Ограничено купание детей и взрослых:
Гомельская область: рекреационная зона на левобережье р. Припять от автомобильного моста до русла р. Мерлявицы г. Мозырь;
Гродненская область: зона отдыха «Центральный пляж» г. Гродно.
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Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 405 зон отдыха у воды и нашли нарушения на 53 из них.
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