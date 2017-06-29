Вода не соответствует нормативам безопасности: ограничено купание в 14 зонах отдыха

Санитарно-эпидемиологическая служба проверила 405 зон отдыха у воды и нашли нарушения на 53 из них. Купание в 14 зонах отдыха и вовсе было ограничено, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Претензии специалистов касаются как эпидемиологических критериев безопасности, так и санитарно-технического состояния пляжей.

Проведены лабораторные исследования 917 проб воды, 60 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 25 по микробиологическим показателям — 2,7%, 28 по санитарно-химическим — 3,8%.

По результатам проверки купание ограничено на 14 зонах отдыха.

Ограничено купание детей:

Гомельская область: пляж «Новобелицкий» Новобелицкий район г. Гомеля; пляж «Роповский» Советский район г. Гомеля; пляж «Каскад — 1» Центральный район г. Гомеля; городской пляж г. Наровля; городской пляж в парке культуры и отдыха г. Калинковичи;

Могилевская область: пляж на р. Днепр д. Полыковичи Могилевского района; пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы Могилевского района;

Минская область: водохранилище «Рудня» ОДО «Универсалсервис» Слуцкого района;

р. Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической в г. Слуцке; место купания на р. Неман по ул. Школьной аг. Могильно Неманского с/с Узденского района; место купания на р. Усса по ул. Школьной аг. Семеновичи Узденского с/с Узденского района; место купания на водоеме по ул. Неманской г. Узда.

Ограничено купание детей и взрослых:

Гомельская область: рекреационная зона на левобережье р. Припять от автомобильного моста до русла р. Мерлявицы г. Мозырь;

Гродненская область: зона отдыха «Центральный пляж» г. Гродно.