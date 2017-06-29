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Почти 20% не пришли на ЦТ по географии

30.06.2017 18:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Почти 20% зарегистрировавшихся на централизованное тестирование по географии абитуриентов не пришли на испытание, сообщили в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).

ЦТ по географии прошло 30 июня. На испытание зарегистрировались 2 078 абитуриентов, в результате не явились 384 человека (18,5%).

"Такого количество неявившихся у нас никогда не было — не только по географии, а вообще ни по одному предмету. С чем это связано, сказать не могу", — приводит БелТА слова директора РИКЗ Николая Феськова.

Вместе с тем, он высказал предположение, что география была четвертым предметом, и поэтому многие абитуриенты не пришли ее сдавать.

Феськов обратил внимание, что в белорусских вузах много факультетов, где география является профильным предметом при поступлении. "Сегодня проходило ЦТ по очень важному предмету, однако традиционно участие в испытаниях по нему принимает не очень большое количество абитуриентов, к сожалению", — сказал директор РИКЗ.

В целом экзамен, как и предыдущие, прошел без замечаний.

Напомним, с сегодняшнего дня идет регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. Продлится она до 3 июля. Поступающие, которые были зарегистрированы, но не явились на ЦТ по уважительным причинам в основное время, имеют право пройти его в резервные дни — 6, 8 и 10 июля в БГУ. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава РИКЗ обратил внимание, что впервые в истории проведения ЦТ такой большой процент абитуриентов не пришел на испытание.

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