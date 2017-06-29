Белоруска умерла на отдыхе в Болгарии, но родным сообщили только на четвертый день

В середине июня 59-летняя минчанка Людмила Недосека отправилась на отдых в Болгарию. За день до вылета ее тело нашли в номере отеля. И хотя женщина оформляла поездку через турфирму и со страховкой, еще три дня родные искали ее — ведь им никто ничего не сообщил. В проблеме разбирался TUT.BY.



Фото: begonija.lv

Для Людмилы это была третья поездка в Болгарию. Она купила 10-дневный тур в Бургас через уже знакомую ей фирму и должна была вернуться домой 24 июня. В последний день пребывания нашли ее тело в номере.

О случившемся в субботу сразу сообщили туроператору из Болгарии и страховой компании в Минск. Но семья узнала обо всем только на четвертый день.

— Вечером [в субботу] я звонила маме узнать, прилетела ли — телефон был недоступен. В воскресенье тоже, но мы думали она как обычно отсыпается после поездки. Уже в понедельник с милицией вскрыли ее квартиру, там ее не было. Тогда мы узнали через знакомых из авиакомпании (благо есть хорошие люди), что она не садилась на обратный самолет. Во вторник утром те самые милиционеры позвонили: мы «пробили» у страховщиков [информацию], что ваша мама мертва с 24 июня, — рассказывает дочь погибшей Надежда Недосека.

Выяснилось, что не торопился с уведомлением семьи болгарский туроператор. Как пояснили TUT.BY в минской фирме, которая продала путевку, им сообщили о случившемся только на третий день.

Как правило, о ЧП с белорусами за границей сразу информируют посольство. Но и тут произошла задержка.

— Увы, мы информацию получили утром в понедельник [на третий день] по факсу из Минздрава Болгарии. Сразу же проинформировали наш МИД и ГУВД Мингорисполкома. Да, накладка получилась. Милиция в итоге сообщила родным. Но даже в ГУВД нам говорили, что по найденным телефонам не сразу удалось связаться с родными, — рассказали в Посольстве Беларуси в Болгарии.

А вот информировать родных страховая компания не должна, в их обязанностях этого нет. Их работа — рассмотреть случай (страховой или нет), а также выполнить свои дальнейшие обязательства, пояснили в Белгосстрахе.

Прошла уже неделя, но тело женщины еще в Болгарии. Семья Недосеко переживает, помогут ли страховщики с компенсацией расходов. Причиной смерти уже назван «острый панкреатит». Дочь этому диагнозу удивлена — она раньше не слышала от Людмилы каких-то жалоб на поджелудочную.

— Мы созванивались с мамой по роумингу накануне. Она себя хорошо чувствовала, был бодрый голос. Прочитала, что это заболевание может до последнего не проявляется, но очень быстро перейти в острую форму, — рассказывает Надежда Недосеко.

Острый панкреатит действительно развивается стремительно. По сути, поджелудочная поражается собственными ферментами, и часто причину болезни выяснить не удается. Семья опасается, признают ли случай страховым.

— Узнали, что например из Испании привезти тело стоит 5 тысяч евро. Да, в Болгарии меньше. Но у нас нет и таких денег.



Фото: TUT.BY

Время, которое требуется на репатриацию, во многом зависит от сроков оформления документов в стране пребывания застрахованного лица, объясняют в Белгосстрахе. После их получения у компании есть 5 рабочих дней чтобы решить: является случай страховым или нет.

Но родственники могут не ждать, если считают, что могут сами быстрее организовать транспортировку тела. Потом расходы возместит страховая компания на основании чеков (если случай признают страховым).

— Выполняя функцию по организации репатриации, мы понимаем, что у наших граждан есть языковой барьер, разное законодательство и другие проблемы. Самостоятельно решить их трудно, поэтому максимально осуществляем поддержку в таких случаях, — объясняет начальник управления медицинского страхования Белгосстраха Людмила Кулак.

Семья опасается, что случай могут не признать страховым, если болезнь с поджелудочной окажется хронической. Или в крови обнаружат алкоголь (что не исключено на отдыхе, а заключения еще нет). Сотрудник Белгосстраха объясняет:

— По стандартному варианту страхования, если наступает обострение хронического заболевания — выплата любая (лечение, репатриация) предусмотрена в пределах 10% от страховой суммы.

То есть, при страховке на сумму в 30 тысяч евро — выплаты составят до 3 тысяч. А вот из-за алкоголя компания может отказать в компенсации только, если это является прямой причиной смерти (например, отравление или чрезмерное употребление — что должны подтверждать документы от медиков, полиции и т.д.). Если же человек был пьян и у него случился инфаркт — тут наличие причинно-следственной связи устанавливает эксперт.

Консульство Республики Беларуси в Болгарии постоянно на связи с семьей. Сегодня надеются получить последние документы.

— Если случай признают страховым, то обычно все остальные процедуры занимают пару дней. Тем более все произошло в городе Бургас, откуда на Минск есть прямые чартерные рейсы, — рассказали TUT.BY в консульством отделе.

Каждый год в Болгарии отдыхает более 100 тысяч белорусов. Все лечение в этой стране платное, напоминают консулы. Поэтому при оформлении страховки рекомендуют уточнить: какие медицинские услуги вам предоставят в случае наступления страхового случая, а также как их получить и оплатить. Например, в некоторых случаях визит к врачу нужно оплатить самому, а потом на основании чеков вернуть деньги у страховой компании. Если у вас имеются хронические заболевания — обязательно сообщите об этом страховому агенту и заключите договор с расширенным перечнем заболеваний. Учитывайте, что некоторые компании не признают страховым случаем получение травмы в состоянии опьянения или обострение хронического заболевания — если это специально не оговорено в договоре. При наступлении страхового случая нужно сразу уведомить страховую компанию и следовать указаниям. Иначе в выплатах позже могут отказать.