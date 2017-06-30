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FM-вещание радио Sputnik в 24-часовом формате стартовало в Вашингтоне

30.06.2017 22:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Радио Sputnik начало 24-часовое вещание в FM-диапазоне в Вашингтоне на английском языке, сообщил в пятницу главный редактор Sputnik US Миндиа Гавашели.

Вещание охватывает столичный округ Колумбия и районы, который относятся к штатам Мэриленд и Вирджиния. Частота радио Sputnik US — 105,5 FM. В программе запланированы новостные программы, а также ток-шоу и аналитические передачи.

FM-вещание радио Sputnik в 24-часовом формате стартовало в Вашингтоне
© Sputnik Алексей Куденко
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"Мы очень рады, что теперь вашингтонцы сами могут составить представление о том, что такое радио Sputnik, насколько достоверна его информация и услышат ли они то, о чем мы рассказываем, где-либо еще", — сказал Гавашели, отметив при этом, что в последнее время об агентстве много говорили те, кто даже не удосуживался послушать радиопередачи.

По словам главреда, со временем опыт вещания может быть распространен и на другие регионы.

"Мы хотели бы вещать как можно в большем количестве регионов. Но наши ресурсы, естественно, не безграничны", — сказал Гавашели.

Он добавил, что если опыт окажется успешным, то Sputnik US постарается распространить сигнал и на другие американские регионы.

Новостное агентство Sputnik и его радиосеть входят в агентство международной информации "Россия сегодня". Sputnik ведет трансляцию более чем на 30 языках через свои сайты, аналоговое и цифровое радио, мобильные приложения и социальные сети.

 
Теги: Минск
 
 
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При успешном опыте планируется расширение вещания и на другие регионы Соединенных Штатов.

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