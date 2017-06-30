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День рождения метро: факты о столичном метрополитене

30.06.2017 20:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Регулярное движение Минского метрополитена открылось ровно 33 года назад — в честь памятной даты Sputnik рассказывает вам десять интересных фактов о метро Минска.

Строить метрополитен в Минске начали после того, как население города перешагнуло отметку в миллион человек — в январе 1972 года. Первой станцией метро, которую начали возводить в столице, стал "Парк Челюскинцев".

Для минчан и гостей города минское метро распахнуло двери 30 июня 1984 года. В честь праздника подземки Sputnik подобрал интересные факты о том, как развивался метрополитен все эти годы.

Метро Минска продолжает развиваться и сегодня: строители возводят станции третьей ветки метрополитена, а скоро появится и четвертая ветка. Растет и пассажиропоток — в прошлом году он составлял почти 800 тысяч человек в день.

 
Теги: Минск
 
 
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Ровно 33 года назад открылось регулярное движение минского метрополитена.

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