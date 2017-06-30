ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте водолаз ОСВОДа пытался болгаркой вскрыть банкомат

01.07.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

30 июня сотрудники Департамента охраны задержали 32-летнего жителя Бреста, который пытался достать наличку из банкомата, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 30 июня на пульт централизованного наблюдения Московского отдела Департамента охраны поступил сигнал «Тревога» из банкомата ОАО «Белинвестбанк», расположенного по улице Волгоградской.

Снаружи на объекте отсутствовали повреждения, но прибывший на место наряд услышал звук работающей болгарки, который доносился из помещения, где расположена внутренняя часть банкомата.

Во время осмотра было обнаружено вырезанное отверствие в поотлочной части роллеты банкомата, а также кроссовки в пакете. Служебная собака по запаху нашла злоумышленника. Он прятался в подсобке за дверью.

Как выяснилось впоследствии, вскрыть банкомат пытался 32-летний местный житель, работающий водолазом ОСВОД, сообщили в пресс-службе Брестского областного управления Департамента охраны.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От милиции подозреваемый спрятался в соседней комнате за дверью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белоруска умерла на отдыхе в Болгарии, но родным сообщили только на четвертый день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика