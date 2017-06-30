ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пострадавшая от телеколдунов белоруска добилась возбуждения уголовного дела

01.07.2017 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В истории, героиней которой стала 54-летняя витебская предпринимательница Людмила Германова, перечислившая российским телеэкстрасенсам 120 тысяч долларов, есть подвижка. Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое совершило мошеннические действия в особо крупном размере. Об этом TUT.BY сообщили в прокуратуре города.

— В последнее время в правоохранительные органы Витебска участились случаи поступления обращений по фактам завладения денежными средствами граждан под предлогом оказания им парапсихологической и экстрасенсорной помощи. Как правило, заявители делали электронные переводы на счета лиц, которые проживают не в Беларуси. Поскольку местом фактического завладения деньгами являлась территория другой страны, уголовные дела не возбуждали, но гражданам разъясняли, что они могут обратиться в правоохранительные органы иностранного государства, — пояснили в прокуратуре.

Что касается Людмилы Германовой, которая под предлогом оказания парапсихологической помощи перечислила злоумышленникам 102 021 доллар и 438 300 российских рублей, то материалы проверки показывают, что преступные действия в отношении нее совершены не только на территории России, но и Беларуси.

В связи с этим возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество в особо крупном размере). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Людмила Германова — не единственная жертва российских «целителей» которые вещают с кабельных каналов. Витебские медики приводят статистику: за последние несколько лет в регионе 11 пациентов пострадали от телеэкстрасенсов. Это люди разных профессий и социального статуса. У всех стряслась какая-то беда: болезнь, семейные неурядицы, неприятности на работе и т.д. Мошенники умело манипулируют ими, используя определенные психотехнологии, — те же самые, которые применяют модераторы так называемых «групп смерти» в соцсетях.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В истории, героиней которой стала 54-летняя витебская предпринимательница Людмила Германова, перечислившая российским телеэкстрасенсам 120 тысяч долларов и долго...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте водолаз ОСВОДа пытался болгаркой вскрыть банкомат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика